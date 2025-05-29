DIY毛公仔｜親手整專屬史迪仔公仔快閃半價$179起　任揀數百種服飾配件連出世紙

【親子手作/DIY史迪仔//毛公仔工作坊】迪士尼《史迪仔》（Stitch!）真人版電影5月29日正式萌爆登陸香港大熒幕，大小粉絲們注意——Build-A-Bear毛公仔工作坊推出快閃半價優惠體驗，每位僅需$179，就可打造你的專屬史迪仔公仔，數百種服飾配件任意配搭，附送「出世紙」，還可加入心跳盒及香味，DIY史迪仔毛公仔T恤也有優惠，適合一家大小一齊去玩！

Build-A-Bear毛公仔工作坊設於黃竹坑、K11 MUSEA和山頂均有分店，即日至6月3日，可起到KKday預訂半價工作坊。黃竹坑分店所處的新商場內有戲院，各位家長可以和孩子看完《史迪仔》大電影後，再去打造史迪仔公仔，即日把史迪仔帶回家，快樂加倍！

最新影片推介：

Build-A-Bear毛公仔工作坊｜快閃半價優惠

【自製專屬史迪仔公仔+出世紙】

優惠價格：HK$179/位（原價：HK$358/位）

費用包括：工作坊所需材料（指定款式：史迪仔、棉花及出世紙）

費用不包含：毛公仔T恤及配件

年齡：參加者必須年滿3歲

需時：課程歷時約半小時

體驗日期：

尖沙咀K11 MUSEA / 山頂廣場店：2025年5月22日至7月31日

黃竹坑The Southside店：2025年5月22日至6月30日

Build-A-Bear毛公仔工作坊｜製作毛公仔過程

1. 選擇朋友：挑選想製作的公仔

2. 愛心填充：添加棉花，設計公仔T恤

3. 為我取名：為公仔製作出生證明

4. 微笑一刻：記錄與公仔第一次的相遇

5. 帶我回家：與公仔一起探索全新世界

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【自製專屬史迪仔公仔+出世紙、毛公仔T恤】

優惠價格：平均HK$230/位 （原價：HK$460/位）

費用包括：工作坊所需材料（指定款式毛公仔、棉花、毛公仔DIY T恤及出世紙）

體驗日期：

K11 MUSEA / 山頂廣場店：2025年5月30日至7月30日

Build-A-Bear毛公仔工作坊｜公仔燙Tee過程

1. 畫出你的設計

2. 剪出你的圖案

3. 燙上你的圖案（由職員協助完成）

4. 可以為公仔穿上新衣

Build-A-Bear毛公仔工作坊｜其他優惠

當然啦，你也可以選擇DIY自己喜歡的毛公仔，現時也有優惠。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

- 毛公仔經典體驗套裝：$370/位（原價$400/位）

K11 MUSEA店 / 山頂廣場店 / The Southside店

- 毛公仔 + 刺繡貼T恤套裝：$330/位（原價$340）

山頂廣場店 / The Southside店

- 毛公仔 + 護照套裝：$230/位（原價$240）

K11 MUSEA /山頂廣場店 / The Southside店

資料來源：KKday、Build-A-Bear Workshop HK Facebook專頁

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