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開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 鍾嘉欣 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

TVB劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄求婚成功。

【鐵面陳 / 王致狄 / 愛．回家之開心速遞】「鐵面陳」的王致狄求婚成功！在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄在昨晚（5月26日）於個人IG分享向圈外女友求婚的相片及短片報喜，寫道：「多謝每一位朋友蒞臨Nicole 生日同埋我哋嘅求婚派對，我終於求婚成功，謝謝您的 “Yes, I do ” and I love you」

王致狄趁女友Nicole生日，準備巨型紅色玫瑰色及巨型鑽戒，在朋友見證下驚喜求婚，王致狄跪在地上送上鮮花，二人對話後情深一吻。王致狄女友留一把長髮，樣貌標緻十分靚女，同場友人見「鐵面陳」成功抱得美人歸，紛紛拍手歡呼。

【開心速遞】「鐵面陳」棄銀行工當演員　王致狄不介意被嘲茄哩啡：喜歡自己的職業

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開心速遞︱憑「鐵面陳」令觀眾認識

現年41歲王致狄原名王致迪，在16歲往加拿大安大升學，之後在著名多倫多大學經濟系畢業，之後在多倫多的一間銀行任職按揭部經理。

他在2009年為照顧父母回港生活，因無意間發現TVB藝訓班招生，於是投考並入行。

王致狄為追夢更毅然與拍拖8年的女友分手，同時因收入不穩，兼職做電話銷售員及保險經紀。直到直至2017年在《愛·回家之開心速遞》飾演大公無私的保安部主任「鐵面陳」陳小娟一角漸為觀眾認識，間中會登台唱歌。

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