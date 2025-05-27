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林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 鍾嘉欣 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

「常在心」鍾嘉欣任林峯紅館演唱會第5場嘉賓。

【林峯 / 鍾嘉欣 / 溏心風暴】林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》，在昨晚（5月26日）第5場林峯紅館演唱會邀來鍾嘉欣（Linda）任嘉賓，令這對熒幕經典CP再度同框。

鍾嘉欣與林峯曾為經典熒幕CP，《溏心風暴》的「常在心」與「程亮」、《家好月圓》的「于素秋」與「管家仔」相當入屋。

所以鍾嘉欣於日前已在個人IG分享返港消息，即引起廣大網民及粉絲期待她會現身林峯演唱會。在昨日下午，鍾嘉欣抵達紅館，於後台已表示：「好期待啊！我十幾年冇見阿峯喇！好似同一個同學去重聚。」當踏上舞台，嘉欣遠處見到阿峯，感動之情盡在不言中，兩人立即擁抱，現場工作人員即報以掌聲。

林峯演唱會︱城寨四少首同台合唱《風的形狀》　楊茜堯徐榮一班藝訓班同學拉隊撐場

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林峯紅館演唱會︱與鍾嘉欣合唱《馴獸師之王》

林峯與鍾嘉欣屬港劇界經典CP，當Linda升上台唱出《馴獸師之王》觀眾立即喝采尖叫，嘉欣聽到現場熱烈歡呼聲不禁落淚，阿峯即上前抱抱好拍檔，嘉欣自言今次重聚有很多回憶，並感觸說：「我哋十幾年冇見喇！」此時阿峯立即攞紙巾為她抹眼淚，嘉欣又叫阿峯做「管家仔」，她續說：「多謝你，多謝你帶俾觀眾咁多美好回憶。」令阿峯都眼濕濕，場面感人。

之後，兩人再拖手合唱《溏心風暴》片尾曲《心領》，屏幕還重溫兩人當年的珍貴畫面，掀全場回憶殺。其後，Linda唱TVB電視劇《護花危情》主題曲《最幸福的事》。

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