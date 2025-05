林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見

【林峯 / 鍾嘉欣 / 溏心風暴】林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,在昨晚(5月26日)第5場林峯紅館演唱會邀來鍾嘉欣(Linda)任嘉賓,令這對熒幕經典CP再度同框。

鍾嘉欣與林峯曾為經典熒幕CP,《溏心風暴》的「常在心」與「程亮」、《家好月圓》的「于素秋」與「管家仔」相當入屋。

所以鍾嘉欣於日前已在個人IG分享返港消息,即引起廣大網民及粉絲期待她會現身林峯演唱會。在昨日下午,鍾嘉欣抵達紅館,於後台已表示:「好期待啊!我十幾年冇見阿峯喇!好似同一個同學去重聚。」當踏上舞台,嘉欣遠處見到阿峯,感動之情盡在不言中,兩人立即擁抱,現場工作人員即報以掌聲。

林峯演唱會︱城寨四少首同台合唱《風的形狀》 楊茜堯徐榮一班藝訓班同學拉隊撐場

林峯紅館演唱會︱與鍾嘉欣合唱《馴獸師之王》

林峯與鍾嘉欣屬港劇界經典CP,當Linda升上台唱出《馴獸師之王》觀眾立即喝采尖叫,嘉欣聽到現場熱烈歡呼聲不禁落淚,阿峯即上前抱抱好拍檔,嘉欣自言今次重聚有很多回憶,並感觸說:「我哋十幾年冇見喇!」此時阿峯立即攞紙巾為她抹眼淚,嘉欣又叫阿峯做「管家仔」,她續說:「多謝你,多謝你帶俾觀眾咁多美好回憶。」令阿峯都眼濕濕,場面感人。

之後,兩人再拖手合唱《溏心風暴》片尾曲《心領》,屏幕還重溫兩人當年的珍貴畫面,掀全場回憶殺。其後,Linda唱TVB電視劇《護花危情》主題曲《最幸福的事》。

