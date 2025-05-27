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食用安全｜懷孕37周準媽媽飲食極謹慎　誤吃1物致胎死腹中　悲喊：每天都在無盡自責中

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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【孕婦／流產／李斯特菌／懷孕】孕婦飲食要小心！內地一名懷孕37周的準媽媽，一直飲食極謹慎，不料卻因感染李斯特菌不幸流產，令她悲傷不已。事後她回憶，懷疑自己是因為誤吃1物誘發憾事，悲嘆自己「每天都在無盡自責中」。有醫生指出，孕婦感染李斯特菌，恐致嚴重後果，需要多加注意。

綜合內媒及《紅星新聞》報道，懷孕37周的30歲準媽媽於小紅書分享經歷，指自己懷孕期間飲食極為小心，從不吃剩飯剩菜、機器擠壓的雪糕、西瓜現買現吃、雞蛋煮全熟才吃，連入過雪櫃的牛奶都是加熱後才飲用，從未出過問題，惟今月突感染李斯特菌後入院，不幸流產。

準媽媽飲食極謹慎，疑誤吃1物致胎死腹中（點擊圖片閱讀詳情）：

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食用安全｜孕婦感染可致嚴重後果 醫生籲：謹慎處理飲食

南京市婦幼保健院急診醫學科副主任樊益攀指出，李斯特菌可在4℃低溫繁殖，即使食物未腐壞仍含高量病菌，而且斯特菌感染較為隱蔽，一般成人感染後通常會出現輕微的流感症狀，多無特異性。常見症狀為發燒、噁心、關節疼痛等，惟孕婦、嬰兒等免疫力低下的人群如果不幸感染，後果可能會比較嚴重。

其中孕婦感染後細菌可穿透胎盤，引發流產、早產或胎死腹中，因此孕婦假如發現胎兒與平日相比，胎動次數變得異常、或活動度明顯地與以前不同，必須立即到醫進行就診和治療，強調：「冰箱不是保命箱，特別是對孕婦這類免疫力較弱的人群來說，更應謹慎處理飲食。」

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資料來源：紅星新聞小紅書@鸚鵡也笑了

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