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美國留學｜特朗普擬撤回哈佛大學30億美元研究資助　改撥予職業學校

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

特朗普擬撤回哈佛大學30億美元研究資助，改撥予職業學校。

【哈佛大學/特朗普2.0/留學生/國際學生】美國總統特朗普（Donald Trump）5月26日稱正考慮從哈佛大學（Harvard University）撤回30億美元研究資助，改撥予職業學校。哈佛大學提出訴訟，要求恢復撥款，稱此次削資是對其言論自由的違憲攻擊。

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特朗普近來不斷針對哈佛大學，指其「反猶太主義盛行」，5月22日華府宣布暫停哈佛大學招收國際學生的資格，並要求目前在讀外國學生轉校，否則會喪失合法留美身份。哈佛大學則批評此舉是報復行動，旨在迫使大學「放棄學術獨立性」。

美國總統特朗普5月26日稱正考慮從哈佛大學（Harvard University）撤回30億美元研究資助，改撥予職業學校。（圖片來源：法新社）

特朗普的禁令被指是瘋狂，剎時間令大量外籍學生前途未卜，連比利時王位繼承人伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）的愛女也受影響。哈佛大學強硬上訴，波士頓聯邦法院5月23日暫時中止特朗普政府對哈佛大學招收國際學生的禁令。不料同日特朗普再度口出狂言，嘲諷貶低哈佛學生，指他們「連2+2都不會」，又指學生參加挺巴勒斯坦示威，聲稱美國「不想要麻煩製造者」，校方必須作出改變。

特朗普嘲哈佛學子「連2+2都不會」

5月25日，特朗普再度批評哈佛大學錄取過多留學生，剝奪美國學子入讀機會。26日又在其社交平台「Truth Social」發文，稱正在考慮將授予哈佛大學用於科學和工程研究的30億美元撥款，轉撥予職業學校，並稱對美國而言將是一項偉大的投資。

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根據法國國際廣播電台（RFI），特朗普近幾周已凍結了哈佛約30億美元的聯邦撥款，指責哈佛聘用大量民主黨人及「激進左派教授」。上述撥款大部分來自國會撥予美國國家衛生研究院（NIH），用於資助生物醫學研究，經科學家個人申請，而職業學校通常不會有相關研究項目。

校方表示，5月初收到NIH、林務局、能源部和國防部等多個部門通知，幾乎多有的聯邦撥款均被撤銷。哈佛大學就此提出訴訟要求恢復撥款，稱削資違反言論自由，是違憲、違法的攻擊行為，又表示其招聘和錄取政策均符合法律規定。

哈佛大學是世界頂尖學府，按「泰晤士高等教育」（THE）2月公布的2025年世界最佳聲譽大學排名（World Reputation Rankings 2024），哈佛大學連續14年蟬聯榜首。資料顯示，2024/25學年哈佛有6,793名國際學生，佔總招生人數約27%，當中又有三分之一為中國學生，包括多名香港學生。作為私立大學，留學生是學校學費收入的重要來源。雖然法院暫緩華府針對哈佛大學招收國際學生的禁令，但目前留學生的處境仍充滿不確定性。教育局的數據顯示，2024年赴美升學的本港中六生只有67人，2018年高峰時有262人。

哈佛國際學生佔27% 學費收入重要來源

哈佛大學醫科教授福斯特（Jeremy Faust）接受《新聞周刊》訪問時說，針對特朗普政府跟各大學的持續衝突，建議美國學生考慮負笈海外。研究大學財政問題的美國田納西大學教授凱爾欽 （Robert Kelchen）表示，停收外國學生會為哈佛帶來巨大打擊，並向其他大學發出「你們可能是下一個」的信號。

港大學積極出招搶哈佛人才

特朗普針對哈佛大學，目前未知禁止招收國際學生的措施會否波及其他大學，增加學生和家長赴美留學的憂慮。香港教育界則看準機會吸納國際頂尖科研人才，多間大學紛紛響應教育局局長蔡若蓮的呼籲，為受美國留學生政策影響的國際學生提供便利措施。其中，香港科技大學5月23日宣布，將無條件取錄哈佛大學的國際本科生和研究生等；城市大學、理工大學也表示，將為轉學的涉事國際學生提供獎學金；嶺南大學則退出「轉學生專屬申請通道」，為在美國的留學生，特別是中國留學生提供入學機會。

同場加映｜最新「世界最佳聲譽大學」排名

「泰晤士高等教育」（THE）2月公布的2025年世界最佳聲譽大學排名（World Reputation Rankings 2024），哈佛大學再次蟬聯榜首（10大排名見下）。美國麻省理工學院和英國牛津大學則並列第2；中國清華大學排名全球第8，日本東京大學排名第10。香港有5間大學上榜，其中港大的排名升至第49位，中大則升至第69位。

1. 哈佛大學（美國）

2. 麻省理工學院（美國）

3. 牛津大學（英國）

4. 史丹福大學（美國）

4. 劍橋大學（英國）

6. 加州大學柏克萊分校（美國）

7. 普林斯頓大學（美國）

8. 清華大學（中國）

9. 耶魯大學（美國）

10. 東京大學（日本）

Times Higher Education’s World Reputation Rankings 2024（圖片來源：網頁截圖）

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