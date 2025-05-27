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神級改造｜《夢想改造家》再來港改造6人雜物戶　豪花84萬頂層連天台大變身

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

《夢想改造家》再來港改造6人雜物戶 ，豪花84萬頂層連天台大變身。

【夢想改造家/馬鞍山】內地王牌家裝改造節目《夢想改造家》，連續第二年來到香港這個寸金尺土的彈丸之地，今次為居住在馬鞍山一個人多、雜物更多的頂樓連天台戶，豪花逾80萬元改裝大變身，巧妙地將儲物空間大增60%外，亦為這家三代同住的港人，打造了一個全新的背山面海綠化燒烤空間，讓全家人拍案叫絕！

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夢想改造家︱改造前儲物佔全屋75%面積

《夢想改造家》是由上海廣播電視台製作的家居改造節目，2014年播出首季，至今正播出第11季，有不少室內設計界名師參與，2023年首度來港，為旺角一個約500呎的唐樓單位改造後，去年再度來港挑戰改造本港樓宇單位，節目已在去年11月播出。

今次改造的樓宇位於馬鞍山，業主在1998年購入一個頂層800呎連天台特色戶，最初是已退休教師業主夫婦及女兒一家三口居住，其後女兒丈夫及兩名年幼女兒一起同住，成為6人大家庭。

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節目組委託設計師實地視察，驚訝發現業主一家雜物非常多，幾乎所有能夠用的空間都塞滿了東西，「路都冇得行」，包括業主夫婦居住近30年的物件、小朋友的玩具等，全屋75%空間都用在儲物。因此，改造的重點看似是不可能的任務，需增加大量儲物空間，為這三代同堂的家庭提供更多的收納地方。

夢想改造家︱曾考慮改動主力牆

單位原設計為3房2廳，本身6人住在800呎的單位，並不算過份擠迫，但因雜物太多，「連坐的地方幾乎沒有」，因而令空間變得非常擠迫。主人房有上下格床，住了業主夫婦及長孫；女兒夫妻與小女兒則住在細房，三人擠在一張1.5米闊的床，有時大女兒會一同睡，換言之，4人擠在一張床；而另一間房則被拆掉了牆，用來做書房。

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有見及此，設計師原本希望改動其中一面主力牆，重新規劃空間，唯向建築署申請需要數月，甚至一、兩年時間，而且費用高昂，有可能高達20萬元，設計師無奈放棄這大膽構想。

夢想改造家︱總改造費$84萬

最後，設計師與本港及內地建築工程人員花盡心思，成功為單位大幅增加儲物面積，由原來儲物面積佔用了600呎，改造後利用不同空間、地台等位置，加大儲物面積至960呎，即令全屋收納量增多60%。而天台更打造了一個全新的背山面海綠化燒烤空間，讓全家人驚嘆興奮。全屋的改造費用包括傢具、家電、工人薪金等，共用上84萬元。

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不少網民對今次改造設計非常讚賞，「其實間屋好大，又有天台，但實在太多雜物，（業主）又唔捨得斷捨離，攪到雜物多個（過）人」、「這是一個特別畸形的空間，不方正，邊角特別多，但改造後每一個獨立空間都特別好」、「好彩有出色設計師、工作人員改造，實在真棒」。

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