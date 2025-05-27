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結業潮｜人氣馬拉菜「蘇媽.蘇媽」2店疑落閘結業　高峰期擁7分店網民分析致命原因

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

人氣馬拉菜「蘇媽.蘇媽」荃灣、屯門兩店疑落閘結業。

【結業潮】以馬來西亞菜見稱的「蘇媽.蘇媽」在深水埗區內打響名堂，陸續進駐旺角、荃灣等地開設分店，高峰期全港有7間分店。然而，近日有網民發現，位於屯門及荃灣的分店多日來落閘停業，遭質疑是否「結業」，現只剩下沙田及旺角分店。網民直言，兩大原因令這間曾受食客熱捧的餐廳難逃結業命運。

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結業潮｜蘇媽.蘇媽高峰期擁7分店

「蘇媽.蘇媽」以道地馬來西亞菜聞名，包括椰漿飯、亞參叻沙、老鼠粉、烏達烤魚肉，還有仁當牛肉撈麵和肉骨茶，曾以可無限添飲肉骨茶湯為賣點。

「蘇媽.蘇媽」最初在深水埗桂林街街邊小店開業，只賣椰漿飯和數款麵食，深受食客熱捧。及後更搬入基隆街開鋪，除了獲得港人熱捧，在內地小紅書更獲力推，令店外經常排滿長龍。後來，先後在旺角、尖沙咀、銅鑼灣、沙田、荃灣、屯門開設分店，高峰期全港高達7間分店，惟近年陸續結業，去年深水埗分店亦悄悄關門。

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結業潮｜屯門荃灣2店疑落閘結業

近日有網民在社交平台Threads發文，稱屯門市廣場分店雖在門外及商場網站上顯示內部裝修，然而在OpenRice卻發現顯示為「結業」，原以為只剩下沙田、旺角及荃灣分店。卻有網民指出，荃灣分店已多日關門休息，在OpenRice同樣顯示為「已結業」，亦有網民稱早前在5月18日用餐時，有店員稱「last day」，而相關店舖已「放租」，料屯門及荃灣兩店已落閘結業。

網民對此大呼不感意外，分析兩大致命原因難逃結業命運，首先是價錢偏貴而份量少，最重要是食物質素變差，以下為網民的留言：

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