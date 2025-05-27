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3COINS香港｜日本人氣商店陸續登港　3COINS銅鑼灣7月開幕大國藥妝疑招聘中

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 鍾嘉欣 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

日本人氣商店陸續登港 ，3COINS銅鑼灣7月開幕大國藥妝疑招聘中。

【3COINS/大國藥妝】繼日本平價時尚雜貨店「3COINS」確定於7月在銅鑼灣開設香港首店，日本老牌藥妝連鎖店「大國藥妝」（Daikoku Drug）亦傳出即將進軍香港市場消息。據網上招聘平台顯示，該店正在招募銷售助理，負責日常運營工作。這股日本零售熱潮將如何影響香港市場，備受矚目。

3conis。

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3COINS登港｜首店進駐銅鑼灣7月中開業

日本平價時尚雜貨品牌「3COINS」即將在香港開設首店，選址銅鑼灣希慎廣場地庫，預計於7月中正式開業。網民早前於threads發文指希慎廣場地庫已圍板裝修，圍板上標示「Opening in July」，並出現「by Yaichi谷日百貨」的字樣，顯示3COINS可能與日本食品雜貨電商平台「谷日百貨」合作經營香港市場。此外，招聘平台上廣告亦表明，3COINS香港店為日本品牌的授權經營店，正招聘銷售員以準備開業。

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3COINS登港｜3COINS產品設計質量更勝$12店

3COINS創辦於1994年，源自日本大阪，以「300日圓」（約港幣16元，未連稅）為主要定價策略，產品設計時尚且實用，涵蓋家居用品、服裝飾品、數碼配件等逾2,500種商品。其經營理念「ちょっと幸せ」（一點幸福）旨在透過精心設計的商品，為消費者日常生活增添樂趣。

與傳統100日圓商店如Daiso相比，3COINS在產品設計和質量上更勝一籌，適合年輕家庭及追求生活品質的消費者。在日本，3COINS擁有356間分店，其中東京原宿旗艦店尤為受歡迎。

香港首店將提供多樣化的產品，包括玻璃儲物罐、收納盒、廚房工具、燈具、毛毯、服裝飾品及數碼配件等，專為小戶型家庭設計，兼具實用性與美觀性。官方表示，香港店將秉持品牌平價策略，但具體定價尚未公布。

大國藥妝進軍香港｜首店或落戶尖沙咀

據市場消息及網上招聘平台顯示，日本知名藥妝連鎖店「大國藥妝」正計劃進軍香港，首店選址可能位於尖沙咀，鄰近港鐵站。招聘廣告顯示，大國藥妝正在招募銷售助理，負責尖沙咀門市的日常運營，包括產品展示、庫存管理、貨架整理、收銀及一般行政工作。雖然大國藥妝尚未正式公布進駐香港的詳情，但相關消息已引發市場猜測。

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大國藥妝進軍香港｜網上店提供香港直送

大國藥妝創立於1957年，以「全日本第一便宜藥妝店」為品牌定位，在日本擁有約179間直營門店，主要分佈於東京、大阪等旅遊熱點城市。該品牌以物美價廉的日本品牌化妝品、藥妝品、保健品、面膜、護唇膏及零食伴手禮聞名，熱門品牌如DHC、小林製藥、大正製藥及日清等均可在店內找到。

此外，其門市提供中文導購服務，深受海外遊客喜愛。近年來，大國藥妝積極拓展港台市場，其網上旗艦店提供直送服務，香港消費者購物滿8,888日圓即可享國際免運費優惠，產品涵蓋非處方藥、健康補充劑、個人護理產品及家居用品等。

3COINS登港｜網民︰希望唔好太貴

網民對於3COINS進駐香港的消息反應熱烈，最關心莫過於商品定價能否保持日本高性價比。有網民擔心香港店價格會較日本高，留言表示「3COINS好多都500up，睇下香港係咪變十算」、「百yen店賣12蚊，咁3COINS會唔會賣36？」、「希望唔好太貴，貴就無咗3COINS意義，但佢開得希慎應該唔慌平」同時，也有不少網民期待能在香港購買到3COINS的商品，認為對於難以經常赴日的消費者來說，這是很大的便利，「正喎！雖然實貴過日本，但唔係成日飛嘅人都好想買3COINS㗎！」。

至於大國藥妝，雖然尚未正式宣布開店，網民對其進軍香港的消息也表示關注，期待這家以物美價廉著稱的日本老牌藥妝店能在尖沙咀開設首店，為港人帶來更多藥妝選擇。不過，目前大多是基於招聘信息的推測，官方尚未公開具體開店細節。

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