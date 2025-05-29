TOPick會員有獎｜螳螂活體主題展館「螳潮滙展」首次登場　送你「優質寵物用品展2025」門票 (100份)(每份4張)

「優質寵物用品展2025」六月強勢回歸

螳螂活體主題展館「螳潮滙展」首次登場

「優質寵物用品展2025」將於2025年6月6日至6月8日（星期五至星期日）假香港會議展覽中心展覽館3CDE 舉行。博覽匯聚全球優質寵物用品及服務，涵蓋寵物糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等，設有超過350個展位。今年，螳螂活體主題展館「螳潮滙展」將首次亮相會展，更特設多項精彩活動，為全港養寵及愛寵家庭提供購物及消閒的理想好去處。

「螳潮滙展」主題展館首次亮相

螳螂活體主題展館「螳潮滙展」（螳螂館）將為市民帶來前所未有的自然探索體驗。展館將展出世界各地近50種珍罕螳螂品種，雲集多款明星級螳螂，包括身價過萬元、極像中國龍的箭螳、來自非洲坦尚尼亞的魔花螳螂、亞熱帶的蘭花螳螂、東南非的刺花螳螂、印度的小提琴螳螂，以及現時已知世界上體型最大的東非瘤刺螳螂，更有多種來自亞熱帶的模仿大師枯葉螳螂。展覽亦特別展出罕見的黃化（Albino）變異體色螳螂，極具觀賞及科普價值，讓市民一次過近距離欣賞各地珍稀螳螂的獨特風采，機會難得。

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其他精彩活動還包括「甲蟲の森」、「狗狗運動會」、由香港狗會舉辦的「大瀧愛寵冠軍狗展」、「業餘犬種豁免賽2025」，以及一系列寵物健康講座、寵物訓練示範等。

大量優惠寵物用品雲集

1. 包包豬 （展位編號：3D-F01）- 限時優惠，每人可限購2隻人蔘雞脾，原價$45，會場價僅需$1，每日限量200隻。購物滿$500，即可免費參與夾公仔遊戲一次

2. 寶利香港寵物用品有限公司 （展位編號：3D-H10）- 加拿大製造的 Aimé Kitchen™ 鮮肉罐系列，犬用口腔健康鮮肉罐，原價$48/罐，會場價$99/4罐；無穀物均衡貓罐，原價$15.8/罐，會場價$99/24罐

3. Simplepetlife (展位編號：3E-C50）- 推出 Dudubulb 專業濕紙巾，針對寵物清潔及除臭，優惠買二送一、買六送六（原價$540，優惠價$270）。同時還有分解除臭噴霧，低至$79，採用生物酶分解異味，適合有異味問題的家庭使用

4. 皇室貴寵（展位編號：3E-A30）- 由專業獸醫及中醫團隊研發的熬雞精（原味及冬蟲夏草）試飲裝，為寵物提供黃金比例營養補充，原價$70，試飲價僅$40

5. 翰果創新有限公司（展位編號：3C-P17）- 全港首創的Miqoo夏日感應式涼風墊，結合靜音風扇與涼感外套，自動感應啟動，適合家居、寵物車使用。原價$580，特價$498，讓寵物在夏日保持清爽舒適

6. 草基寵物百貨 (展位編號：3C-N50）- 輕鬆免持遛狗肩帶，設計簡單、尺寸通用，適合日常或長距離使用，解放雙手的同時讓狗狗陪伴主人。原價$780，特價$620，輕鬆滿足日常外出需求

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優質寵物用品展2025

日期: 2025年6月6至8日（星期五至日）

時間: 6月6至7日（星期五至六）：中午12時至晚上9時

6月8日（星期日）：中午12時至晚上8時

地點: 香港會議展覽中心新翼3號CDE館

網址: https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/ppsexpo2025

展會期間憑Mastercard卡於場內指定攤位單一發票每簽賬$250，即可獲一次抽獎機會；$500為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。活動只接受打印之發票，參加者可於抽獎活動處換領刮刮卡，即刮即知中獎結果。禮品包括東京、首爾、台北雙人來回機票。

推廣生意的競賽牌照號碼：059899, 059900

TOPick 新聞 送出「優質寵物用品展2025」門票 (100份)(每份4張)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：6月4日（星期三）（23：59）

公佈得獎：6月5日（星期四）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。

禮品款式隨機送出，不設挑選更換。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

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