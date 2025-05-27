外賣陷阱｜34歲IT男三餐食外賣　突胸痛揭血管受損須終身服藥【附護心血管食物一覽】

【塑化劑／膽固醇高／高血壓／外賣】打工仔日日食外賣，可能暗藏健康危機！內地一名IT男經常幾乎一日三餐都吃外賣，加上平日少運動，一天突發胸痛入院，發現身體2大指標嚴重超標，且已經對身體造成不可逆轉的損傷，需要終身服藥控制。

塑化劑危機｜日日食外賣致血壓+壞膽固醇飆升

綜合內媒報道，北京清華長庚醫院近期收治一名34歲李姓男子，他從事電腦編程行業，平日缺乏運動習慣。他因突然胸痛求醫，發現患者血壓已高達160/100mmHg，壞膽固醇達4.8mmol/L，心臟電腦斷層檢查報告更顯示左前降支動脈阻塞40%至50%，確診為心血管病變。

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塑化劑危機｜須終身服藥控制

據悉，男子一日三餐都吃外賣，每日平均點外賣2.5次，最愛重辣烤魚配奶茶。長期維持這種不健康的飲食習慣，導致他血管內皮細胞有損傷且出現斑塊。經3個月嚴格飲食管理、配合藥物治療與運動後，男子體重減輕近10公斤，壞膽固醇也回落至2.6mmol/L，但已形成的血管斑塊無法完全消除，需終身服藥控制。有醫生表示，這類年輕病例近年逐漸增加，與現代人外賣飲食習慣密切相關。

醫生提醒，現代人應減少高溫外賣食用頻率，注意飲食均衡與規律運動，避免增加年輕族群心血管疾病風險。對於必須使用外賣的上班族，建議選擇玻璃或不鏽鋼材質容器盛裝餐點，以降低健康危害。

塑化劑危機｜研究：外賣盒高溫釋放微塑料傷血管

國際期刊《生態毒理學與環境安全》最新研究指出，高頻率接觸塑料製品者，其充血性心力衰竭風險增加13%。動物實驗更證實，塑料外賣盒會改變腸道菌群，引發炎症反應和氧化應激，進而導致心肌損傷和心血管疾病。

內地《環境與健康雜誌》2024年研究進一步顯示，盛裝65℃以上熱食的外賣盒會釋放微塑料及全氟化合物，直接造成血管內皮損傷。多家機構檢測發現，當PP塑料餐盒盛裝70℃熱湯時，雙酚A釋放量超過國際標準4.2倍，這些微塑料顆粒可穿透腸道屏障，在血管壁形成慢性炎症病灶。

塑化劑危機｜14種日常用品易含塑化劑

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等等，值得大家注意。

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家居安全｜6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：

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心血管健康｜11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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心血管健康｜10種護心食物

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心血管健康｜10大超級食物防癌／護心／降三高

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