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暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

是次九巴親子遊活動是到訪沙田九巴車廠參觀，除了可以暢遊九巴車廠、了解環境保護外，小巴迷更可以遊覽地下洗車層親身見證巴士的洗車過程。

【親子好去處/暑假活動/參觀巴士/巴士迷】還有一個多月便到暑期，家長們是時候為孩子安排一些好去處行程。九巴將會舉辦一個車廠體驗團，各位小巴士迷可以深入了解如何清洗巴士，更可以認識巴士的維修過程等等，行程非常豐富，立即留意以下的購票詳情！

最新影片推介︰

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校長專訪｜名幼創價幼稚園著重多角度思考　校長派4大面試貼士

暑假好去處2025｜親身見證巴士的洗車過程

是次九巴親子遊活動是到訪沙田九巴車廠參觀，除了可以暢遊九巴車廠、了解環境保護外，小巴迷更可以遊覽地下洗車層親身見證巴士的洗車過程，此外，亦會帶大家認識巴士維修、古董巴士、參觀巴士駕駛學院，當中更有小手作工作坊等等。整個過程為75至90分鐘。

點擊圖片放大
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暑假好去處2025｜150分鐘「深度遊」參觀九巴技術訓練工場

如果想對巴士的運作、維修等過程作更深入的了解，九巴特設有「深度遊」，整個遊覽時間為120至150分鐘，特別包含參觀九巴技術訓練工場，孩子亦可以有機會與指定古董巴士打卡留念。

以上兩項的參加者，每一位均可以參加者將會獲發車廠參觀證書留念及獲發紀念品一份。以下為訂購的資料詳情：

暑假好去處2025｜參觀KMB九巴車廠

 標準團深度遊
參觀地點沙田九巴車廠（沙田源順圍6-8號）沙田九巴車廠（沙田源順圍6-8號）
集合地點車廠現場尖沙咀漢口道半島酒店旁
時間10:00開始（75—90分鐘）10:30或 14:30開始（120—150分鐘）
收費每位$165（大小同價）每位$298（大小同價），費用已包由尖沙咀接送來回沙田九巴車廠
語言廣東話廣東話
參觀內容暢遊九巴車廠遊覽地下洗車層感受巴士洗車過程、
認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹、
參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊		參觀技術訓練工場、與指定古董巴士拍照打卡、
九巴車廠遊覽地下洗車層感受巴士洗車過程、認識巴士維修、
了解環境保護、古董巴士介紹

按此到KKday網頁購票。

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