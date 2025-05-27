暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡

【親子好去處/暑假活動/參觀巴士/巴士迷】還有一個多月便到暑期，家長們是時候為孩子安排一些好去處行程。九巴將會舉辦一個車廠體驗團，各位小巴士迷可以深入了解如何清洗巴士，更可以認識巴士的維修過程等等，行程非常豐富，立即留意以下的購票詳情！

最新影片推介︰

暑假好去處2025｜親身見證巴士的洗車過程

是次九巴親子遊活動是到訪沙田九巴車廠參觀，除了可以暢遊九巴車廠、了解環境保護外，小巴迷更可以遊覽地下洗車層親身見證巴士的洗車過程，此外，亦會帶大家認識巴士維修、古董巴士、參觀巴士駕駛學院，當中更有小手作工作坊等等。整個過程為75至90分鐘。

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暑假好去處2025｜150分鐘「深度遊」參觀九巴技術訓練工場

如果想對巴士的運作、維修等過程作更深入的了解，九巴特設有「深度遊」，整個遊覽時間為120至150分鐘，特別包含參觀九巴技術訓練工場，孩子亦可以有機會與指定古董巴士打卡留念。

以上兩項的參加者，每一位均可以參加者將會獲發車廠參觀證書留念及獲發紀念品一份。以下為訂購的資料詳情：

暑假好去處2025｜參觀KMB九巴車廠

標準團 深度遊 參觀地點 沙田九巴車廠（沙田源順圍6-8號） 沙田九巴車廠（沙田源順圍6-8號） 集合地點 車廠現場 尖沙咀漢口道半島酒店旁 時間 10:00開始（75—90分鐘） 10:30或 14:30開始（120—150分鐘） 收費 每位$165（大小同價） 每位$298（大小同價），費用已包由尖沙咀接送來回沙田九巴車廠 語言 廣東話 廣東話 參觀內容 暢遊九巴車廠遊覽地下洗車層感受巴士洗車過程、

認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹、

參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊 參觀技術訓練工場、與指定古董巴士拍照打卡、

九巴車廠遊覽地下洗車層感受巴士洗車過程、認識巴士維修、

了解環境保護、古董巴士介紹

按此到KKday網頁購票。

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