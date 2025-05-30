致癌危機｜全球女性患癌率激增　50歲以下發病率超男性1.82倍　醫生揭7大致病關鍵【附4招減患癌風險】

【女性癌症／癌症年輕化／飲食習慣】近10年，全球50歲以下女性罹癌人數持續上升，甚至超越同齡男性。台灣重症專科醫生黃軒引述研究，指出7大不可忽視的致癌關鍵因素，並分享4招女性自我保護的要訣，減低患癌風險。

最新影片：

致癌危機｜為何近年女生更容易患癌？

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，根據美國全人群資料顯示，50歲以下女性的整體癌症發病率是男性的1.82倍，相較2002年的1.51倍，差距持續擴大。

黃軒表示，科學家歸納出7大致癌因素如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1. 初經提前，雌激素暴露愈久

女性若月經來潮較早，身體承受「荷爾蒙衝擊」的次數增加，乳腺細胞更容易發生病變。根據一項2024年孟德爾隨機化研究證實，晚一年月經初潮，成年後罹患乳癌的風險就降低一些。

2. 肥胖與缺乏運動，加速大腸癌年輕化

多餘脂肪不僅囤積在肚，還會引發身體反覆發炎、干擾腸道菌，促使大腸癌提前發生。根據一項2024年研究指出，肥胖已被列為「早發性大腸癌」的明確危險因子。

3. 吃超加工食品，增加患病風險

根據2024年《BMJ》綜合分析顯示，超加工飲食與多種癌症呈正相關。研究人員分析近990萬人數據，發現32種健康問題與超加工食品有關，包括乳癌、腦腫瘤等多種癌症。另有研究指出，每日攝取加工肉會使乳癌風險增加6%、大腸癌風險上升18%，且與多種癌症風險呈正相關。

4.「永久化學物」PFAS 潛伏在空氣與水中

最新系統綜述指出，PFAS與甲狀腺癌、乳癌、腎癌風險上升有關，這些化學物質在人體內殘留時間長、難以分解。整合24項觀察研究後確認，PFAS與甲狀腺癌風險呈正相關（RR≈1.28），且女性風險更高。

5. 吸煙

有些國家女性戒煙較晚，導致2021年女性肺癌發生率已超越男性。根據2024年丹麥全國資料顯示，40至50歲女性族群成為增長最快的一群。研究人員分析40個高收入國家後發現，多國已出現肺癌「女高於男」的現象。

6. 未接種疫苗

HPV疫苗有效預防子宮頸癌。長達10多年的臨床追蹤證實，接種四價HPV疫苗可大幅降低癌前病變與癌症風險，且保護效果持久。

7. 篩查技術進步助早期發現

最新決策分析建議，40歲起定期接受乳房X光檢查就能獲益，早期發現往往代表治癒率大增。

致癌危機｜4招女性減患癌風險

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最後，黃軒提出女性自我保護的「4大要點」，呼籲民眾定期檢查，早期發現就能及早治療，提高治癒機會。

規律運動： 每週至少150分鐘中等強度運動，控制體脂。

每週至少150分鐘中等強度運動，控制體脂。 天然飲食： 多攝取蔬菜、全穀、豆類、魚類與優質蛋白質；減少進食加工食品與含糖飲料。

多攝取蔬菜、全穀、豆類、魚類與優質蛋白質；減少進食加工食品與含糖飲料。 戒除煙酒及減少含糖飲品： 保護肺與肝臟健康。

保護肺與肝臟健康。 接種疫苗＋定期篩查：接種子宮頸癌（HPV）、乙型肝炎／丙型肝炎疫苗；依年齡進行乳房、大腸癌等檢查。

同場加映｜4類飲品增加致癌風險

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁上發文指出，研究證實，全球每年有超過50萬例癌症‌與含糖飲料直接相關，另外一些非含糖飲品也可能存在致癌風險。他列出了以下4類可能增加致癌風險的飲品：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

致癌危機｜4類天然健康防癌飲品

黃軒提醒，選擇健康的飲品對防癌至關重要。他建議日常可多喝一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的天然飲品。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

1. 清水（首選飲品）

2. 無糖茶（原味茶）

3. 無糖咖啡（原味黑咖啡）

4. 其他健康飲品

鮮榨果汁（稀釋）

無糖豆漿

無糖植物奶

檸檬水/氣泡水（無糖）

牛奶/乳酪飲品（無糖或低脂）

鮮榨蔬菜汁

資料來源：重症專科醫生黃軒

更多相關內容：

致癌危機｜研究揭超過50萬人喝1類飲品患癌 醫生警告：每日一杯胰臟癌風險激增87%【附4類天然健康防癌飲品】

致癌危機｜人不會無緣無故患癌！醫生揭4大致癌原因 「1個習慣」罹癌風險增30倍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5