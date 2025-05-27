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東張西望｜出租單位平台疑被改建成劏房　「廁所變廚房」租客反指殘樓變靚裝

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撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 鍾嘉欣 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

出租單位平台疑被改建成劏房，「廁所變廚房」租客反指殘樓變靚裝。

【單位出租 / 劏房 / 東張西望 / 廖倬竩】業主出租單位被大改造稱劏房再轉租？TVB節目《東張西望》昨日（5月26日）一集報道，業主Gary出租大埔自住的390呎單位，另外還有一個2,000多呎的平台；租客表示有意購買此單位，惟自己不足，遂向他要求簽10年合約，最終雙方簽訂5年。

單位由2020年起租，但今年年初租客不續租，Gary收回單位時發現屋內「大變樣」，多出幾間劏房，在網絡上搜索查詢發現，疑似租客將其改建裝修後再次轉租。

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東張西望｜出租單位格局「大變樣」　廚房廁所位置對調　

業主Gary將自己大埔自住的390呎單位連同2,000多呎的平台出租，租客表示有意買下但現階段資金不足，要求簽訂10年租約，但Gary最終與對方簽訂5年，自2020年起租。去年年底租客表示想要再續3年合同，Gary提出想要先到單位情況後再做決定，但對方以不方便推辭。

同一時間，租客表示想要買下單位，但又稱籌不到錢；另外，租客又以各種理由和藉口未按時交租，例如做擔保人被追債、要離開香港、手機被黑客入侵、被人跟踪等等；由於租客今年2月開始沒有交租，Gary便到單位收樓，他卻被現場「嚇了一跳」。

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Gary表示，單位內原有的兩個房間被全部拆掉；廚房和廁所的位置對調，廁所還比原來高出一級；地板、水管及電掣亦全部被改動：「我覺得呢間都唔係我本身嘅屋，咁我層樓點樣賣？因為你拆晒嘢，做唔到按揭㗎嘛，咁你應承咗會還原畀返喎，你唔係覺得靚就得㗎嘛」。

他打算將單復原成原有的結構，惟租客僅表示願意賠償3萬，業主詢問裝修師傅後的報價是15萬元，雙方還價後租客需償還8萬元，但翌日租客又反悔；Gary將其以沒有交租為由到土地審裁處投訴。

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東張西望｜疑似平台被改建成劏房出租

另外，Gary還發現租客疑似將平台建造成幾間劏房出租，他以租客的電話號碼在社交媒體搜尋發現，對方放出了「大埔業主盤」的租盤訊息帖文，憑藉平台景觀，與自己的單位平台所見相同，「我一眼就認出來了」。

而巧合的是，單位附近曾發生過火警，從街坊拍攝的圖片可見，原本甚麼都沒有的平台，赫然出現4個建築物。

《東張西望》節目組嘗試聯絡租客，主持人廖倬竩詢問有關還原單位及劏房問題，對方表示已經完成歸還業主，並簽訂退租書，還稱當初簽約時Gary容許改裝，自己「好心」將殘舊的單位裝修得很好，Gary退租時卻「這個不行那個不行」，要從按金中扣錢；問及是否將平台改裝成劏房並出租時，對方更是極力否認。

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