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烏冬推介︱烏冬含鈉添加劑增患胃癌風險　12款烏冬鈉含量大公開 推薦零鹽烏冬名單

食用安全

撰文： 張沛

發布時間： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

烏冬含鈉添加劑增患胃癌風險　12款烏冬鈉含量大公開：營養師推薦零鹽烏冬名單

【烏冬／鈉含量／零鹽烏冬／低鈉烏冬／烏冬推介】以為烏冬不經油炸好健康？但其實部份牌子烏冬鈉含量超高，經常食同樣有損健康！

Nutri Life智悅營養顧問中心」註冊營養師Ally在Instagram發文提醒，烏冬看似健康 ，但有部份牌子會使用一些含鈉添加劑保鮮，令烏冬鈉含量分分鐘比即食麵更多。如果經常食用，就有機會引致水腫、高血壓，甚至增加患上胃癌、腎病風險！

而低鈉的標準為「每100克食物含不多過120毫克鈉」，市民在購買烏冬時，記得檢查清楚營養標籤。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

12款烏冬鈉含量一覽

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低鹽/零鹽烏冬推薦名單

1. 岩田製麵所無鹽製麵烏冬 2.5毫克鈉

2. 銘家 100%北海道小麥粉無鹽烏冬 0毫克鈉

3. Hakubaku 無鹽烏冬 0毫克鈉

4. 島田屋 健美麵無鹽稻庭烏冬 0毫克鈉

在零鹽烏冬中，Ally推薦最好味的1款「銘家 100%北海道小麥粉無鹽烏冬」；另外，「TOPVALU讃岐烏冬」同樣好味，每個（110g）含鈉213毫克，可以間中淺嘗。

註冊營養師Ally。

——

內容獲「eat.well.nutrition」授權轉載。

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