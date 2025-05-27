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抑鬱症丨37歲鄭欣宜傳因健康問題神隱2年　現身西貢市集近況罕曝光　

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【鄭欣宜／西貢市集／抑鬱症】傳因健康問題而神隱多時、現年37歲的歌手鄭欣宜（Joyce），自2023年「紅館」演出後，便「潛水」2年。不過，她近日現身西貢市集時卻被「野生捕獲」，一向親民的她近大方與網民合照，相中只見她氣色精神極佳，狀態驚人，似乎已為復出做好準備。

有網民周日（25日）於FB分享了偶遇鄭欣宜的合照，並以她本人名曲「女神」歌詞支持及鼓勵她: 

不要低頭，光環會掉下來，你是女神，不要為俗眼收斂色彩。Thank you Joyce

照片中，只見當日身穿低胸上衣配藍色長袖恤衫的欣宜心情非常愉快，而且面色紅潤，合照時更與市集賣鹽酥雞的檔主搭膊頭合照。

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鄭欣宜「神隱」兩年

鄭欣宜自2023年起便突然消除失幕前，令坊間引來不少猜測，如曾傳她返加拿大秘密生B，亦有傳她抑鬱症復發，而當時欣宜的經理人林珊珊則全否認傳聞，只稱欣宜「病了」。

不過，李玟（Coco）的二家姐李思林（Nancy）在2023年接受台灣媒體訪問時，便曾意外爆鄭欣宜患抑鬱症，透露Coco在狀況欠佳的情況下，依然掛心同樣受抑鬱症困擾的鄭欣宜，並指：「她說她不快樂，我想幫幫她」。

今年突然清空IG帖文

儘管傳言多多，但欣宜始終沒有現身交代近況及復出日子。不過在今年4月24日有網民便發現她IG的所有帖文突然清零，至於YouTube頻道的Vlog亦刪走，只留少量帖文及專輯歌曲。有傳欣宜剛與原屬寰亞約滿，不知欣宜清空IG是代表另起爐灶重新開始，還是另有其他甚麼原因。

同場加映｜抑鬱症成因

青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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健康問題 鄭欣宜 加拿大 潛水 抑鬱症

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