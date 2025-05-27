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求子辛酸︱移日網紅大J愛妻6次試管嬰兒失敗　擲30萬美金赴美找代母產子

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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百萬網紅大J與太太一直想生BB，可惜太太做了6次試管嬰兒仍失敗而回。

【求子辛酸/美國代母/代母產子】已移居日本的YouTuber大J和日籍太太Mai於2020年結婚後，一直積極造人，但睇中醫調理和做針灸暖宮都無助懷孕，最終Mai進行了6次試管嬰兒手術，可惜還是失望而回，由於不想再經歷人工受孕的痛苦，大J日前拍片透露夫婦倆決定到美國找代母產子，坦言太太會棄用自己的卵子，採用亞洲年輕女性捐贈的卵子，結果惹來道德爭議！

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求子辛酸︱日籍太太做6次試管嬰兒均失望而回

為了圓父母夢，40歲的大J和太太Mai試過多種方法助孕，甚至曾花費約150萬港元做6次試管嬰兒，可惜依然美夢落空，大J日前拍片表示，兩公婆計劃到美國找代母產子，坦言連同所有配套及花費，需要25至30萬美元（約196萬至235萬港元），若一切順利，明年1月就會赴美接回BB。

他在片中表示，太太過去進行試管嬰兒，曾一度以為見到曙光，他說：「成功著床咗個胚胎，我收到診所電話，話恭喜我哋，完全睇到係懷孕成功。」當時正駕駛中的他更開心得哭出來，感到非常開心：「可惜嗰個開心維持咗好短嘅時間。個胚胎之後冇再發展落去，太太需要做人工流產。」

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求子辛酸︱不想再經歷 人工受孕痛苦

經過這次人工流產後，太太也不想再經歷IVF（ 人工受孕）的痛苦，這亦是他們選擇找代母的原因之一，大J說：「太太做過好多次IVF，佢唔想再去經歷做IVF嘅痛苦，取卵、打針好多嘢，其實非常辛苦。」

至於另外一個找代母的原因，他也有透露：「就係做IVF係有PGT-A檢查。咁咩叫PGT-A檢查？即係精子配合卵子去到做胚胎之後，我哋係做晒所有嘅DNA檢查，將有問題嘅胚胎剔除，剩返一啲DNA完整、完全冇問題嘅胚胎，先至會移植去我太太身體裏面，其實成功率應該係有9成以上，但我哋都失敗咗6次咁多。」

求子辛酸︱為不領養孩子作出解釋

大J指失敗原因可以有很多，包括是自己的精子有問題、太太的卵子有問題或子宮裏面有問題，因此為了提高成功率，太太決定不用自己的卵子，而是用亞洲年輕女性捐贈的卵子做代母計劃。

兩公婆又覺得小朋友跟他們有沒有血緣關係並非重點：「同我哋完全冇任何血緣關係，我哋都係冇問題嘅，但呢個又引申到另外一個問題，好多觀眾問我哋點解唔去領養？大家要知道我唔係日本人，我依家住喺日本，我要領養一個小朋友，喺呢度係極之、極之困難，甚至乎可以話接近冇可能。」

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求子辛酸︱採用代母做法引道德爭議  霸氣回覆：美國係合法

為了節省開支，大J和太太選擇在台灣的IVF診所進行必要的檢查和留存精子，再將樣本運送至美國，他表示並非在台灣進行代孕，最終的程序是在美國進行，如果一切順利，明年1月他們會赴美接BB：「到時如果小朋友出咗世，我哋要去美國接佢返嚟，到時我要喺美國逗留幾個禮拜，甚至可能要留個半月或兩個月，有好多法律手續要做。」

對於採用代母的做法引道德爭議，大J霸氣回覆：「話我哋去搵代母係好殘忍嘅事，美國係合法，我唔係去啲第三世界國家搵一啲好慘嘅人。」並續指：「呢個世界上，有好多嘢喺有啲地方就合法，有啲地方就係唔合法，咁我選擇去一個完全合法嘅地方去做。」他亦曾考慮在俄羅斯、烏克蘭或喬治亞等地尋找代母產子，但因俄、烏戰爭以及喬治亞的法律限制，最終唯有選擇費用較昂貴的美國。

此外，在香港而言，根據《人類生殖科技條例》，是 禁止所有屬商業性質的代母產子安排。 條例規定，任何人不得付款或收取款項，在香港或其他地方提出或參與任何以作出代母安排為目的之商議；或要約或同意商議作出代母安排；或為商議代母安排或作出該安排而搜集資料。 

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