家庭教育｜西環4口家庭街頭弄污地面　父母言傳身教無責備主動清理

父母是小朋友最好的老師！近日，有人在Facebook「西環變幻時」群組發帖，指在西環見到一家四口在街頭清理地面，疑似是倒瀉飲料或嘔吐物，人父認真清潔，妻子和小朋友在旁看著他並耐心等待；樓主大讚「我覺得係一個超級好嘅父母」。

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家庭教育｜街頭弄污地面 父母身教無責備主動清潔

樓主表示，當晚坐車回家途經過山道經過一家珍珠奶茶店時，他見到一家四口在街頭，而「唔知道倒瀉咗珍珠奶茶定係雪糕，定係嘔吐物」，人父蹲在地上仔細清潔，「1個1個嘅污漬都用膠袋攞返起嚟」；同行的太太沒有責備子女，而兩位小朋友亦站在一旁「開心地睇住爸爸做嘅嘢」。

雖然樓主不知實情緣由，但估計是不慎弄污地面，遂自行清理物質，而沒有責怪任何人，他稱讚「你哋係一個超級超級值得仔女自豪嘅父母同埋家庭，爸爸成為仔女嘅榜樣，媽媽成為不責備的開始，我覺得係一個超級好嘅父母」，「邊個話香港人冇質素？」。

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家庭教育｜網民：以身作則！讚！

此事引起網民熱議，紛紛稱讚這家人，「有情緒穩定嘅父母先有穩定嘅小孩」、「我都見過好識教小朋友嘅家長，嗰啲怪獸家長真係要好好學下」、「身教好重要」、「呢個爸爸冇得頂呀，200分」、「現今社會公德心係奢侈品，呢對父母真係好好」、「有功德，有責任，抵表揚」、「依家唔係人人做到，喺街處理自己個垃圾同正向教育，以身作則，讚」。

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