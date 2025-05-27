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餐廳情報｜正宗葡萄牙菜Casa Lisboa全新晚市菜單　親民價盡享6道菜+牛奶米布甸無限追加

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

「Taste of Portugal」晚市菜單以新形象新菜式再度回歸，食客只需每位$388的驚喜親民價錢就可以品嚐到6道由葡萄牙籍總廚 Chef Rodolfo Vicente 精心主理的葡萄牙地道菜式。

為感謝食客 16 年來對Casa Lisboa 葡萄牙餐廳的支持，以及讓更多食客能夠深入了解傳統葡萄牙菜的獨特風味，「Taste of Portugal」晚市菜單以新形象新菜式再度回歸，食客只需每位$388的驚喜親民價錢就可以品嚐到6道由葡萄牙籍總廚 Chef Rodolfo Vicente 精心主理的葡萄牙地道菜式！

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而是次菜單的另一大驚喜就是品嚐過前菜及主菜後，食客更可以無限追加品嚐葡萄牙家鄉傳統甜品牛奶米布甸 (Arroz Doce)! 兩款口味分別是經典肉桂味及為菜單首創的開心果味，味道只此一家! 

四款前菜及一款主菜　盡情體驗傳統葡萄牙菜味道

前菜可以品嚐到以下四款，包括有傳統薯絲炒馬介休、時令生蠔配葡萄牙 Gazpacho 番茄湯汁、招牌葡式燒鵪鶉及Piri Piri 醬汁煮椰菜花配鷹嘴豆蓉；而主菜方面，則可以在傳統燒八爪魚配 Esparregado 菠菜青醬（另加$38/位）、招牌焗鴨飯、招牌葡式烤乳豬及傳統葡萄牙式烤西冷伴紅椒醬及薯條當中選一項。

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無限追加傳統葡式牛奶米布甸及開心果米布甸

牛奶米布甸 (Arroz Doce) 是一道歷史悠久的葡萄牙傳統甜品，歷史可以追溯到中世紀時期，深受葡萄牙當地人喜愛。傳統做法會用牛奶、牛油及忌廉等素材，以慢火將生米烹煮至軟熟。吸收了奶香的米粒，味道變得鮮甜而且粒粒飽滿，帶有迷人的嚼勁，令人回味無窮。最後面層會灑上玉桂粉，形成網狀的圖案，散發着傳統料理的韻味。

Chef Rodolfo 亦特別為今次「Taste of Portugal」晚市菜單製作了開心果味的版本，烹調時混入濃烈的開心果醬，面層更會灑上開心果碎及朱古力碎，為這頓傳統葡萄牙甜品佳餚添上新穎的風格及賣相，兩款口味都各具特色，定必讓食客驚喜不已。

由專人即場為每位客人將米布甸從大盤中盛出，並逐一放到客人面前的碟子上。客人可以與店員示意，無限追加品嚐兩款不同口味的葡萄牙米布甸甜品。

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