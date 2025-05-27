尖子透視丨35歲吳業坤苦練空手道5年　圓夢入港隊出戰亞錦賽：我係香港運動員

【吳業坤／坤哥／亞錦賽／AKF】吳業坤自2020年開始學習空手道，他付出的努力和汗水終於獲取成績，今年4月，坤哥正式加入香港初級代表隊，成為真正的空手道運動員，日前坤哥以港隊身份出戰亞洲錦標賽選拔賽，整個經歷超勵志呀！

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港隊運動員坤哥丨冒受傷風險出賽

坤哥日前參加於烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽（AKF）選拔賽，雖然對決越南選手最終落敗，不過坤哥享受今次比賽的過程，事後於社交網分享當日比賽的照片。

當中他寫道：「有一日問師傅：『你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？』，除左考黑帶我哋亦都向着呢個目標進發，然後上年年尾第一次打公開賽攞到成績，終於可以入到香港空手道初級代表隊，到今次烏茲別克舉辦嘅AKF 有選拔賽，師傅叫我去打多啲本地比賽攞多啲經驗，就膽粗粗去參加+84 個人男子組手選拔，而好彩地畀我合乎咗資格。」

雖然自知水平未夠，加上參加此級別比賽有機會受傷，惟坤哥未知將來能否代表香港出賽，因而決定再任性一次。

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港隊運動員坤哥丨獲網民讚揚好榜樣

為了參加選拔賽，坤哥暫停錄歌兼拍劇，請假9日去參賽，此次經驗更令其眼界大開：「今次去到見識到世界級嘅選手知道自己有幾渺小，雖然輸了但果種痛快是無可取代的，一日仲郁得，我都會練得再好啲，下次再打得好啲，估唔到我都可以講一聲：『我係香港運動員。』（兼職），上機番嚟嚕，拍左啲片慢慢剪講多啲。」

不少網民大讚坤哥厲害，有網民笑稱他是「被唱歌拍劇耽誤嘅運動員」，有人甚至讚他是好好的榜樣：「做到『港隊』代表資格，已經唔easy! 學海無涯：運動也是一樣！ 怎樣也好，為你有這樣的人生歷程很高興，也是我們的好榜樣。」

港隊運動員坤哥丨向日藉太太報平安

始終參加選拔賽有受傷風險，坤哥於社交網以日文留言，跟太太濱口愛子報平安：「沒有死！」，而濱口愛子就回覆：「我一直好好看著和守護你。」未幾愛子於IG轉發坤哥的帖文兼以日文留言，其大意指：「總之，我很擔心你會受傷，所以能平安無事真是太好了，辛苦了。」兩口子隔空放閃甜到爆，連網民亦大讚好有愛。

▲ 吳業坤跟太太濱口愛子好恩愛。（取自instagram）

港隊運動員坤哥丨於中大校隊任助教

坤哥的教練為現任香港空手道代表隊教練李偉志，於李Sir鼓勵下，坤哥近一年多參加不少比賽，去年首次出賽，就獲得「親善空手道選手權大會」組手冠軍。

之後坤哥接連奪下不少獎座，包括「全港空手道大賽（個人）」男子成人組手新秀組-84kg亞軍以及「全港空手道成人色帶組別大賽」男子成人組手啡帶組+75kg亞軍等，及至今年四月更被取錄為港隊成員，早前他參加「第十五屆全國運動會」香港運動員代表選拔賽，坤哥更獲得第四名，另外坤哥更為香港中文大學的「中大空手道校隊」做助教，5年來學習空手道亦令他有所體會，他曾說：「接觸咗空手道之後再體會到，唔係要同人鬥快或者鬥成績，係你自己覺得有無比琴日既自己進步，多謝教練帶我去到呢個世界。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11 ▲ 對於空手道，吳業坤愈打愈愛。（取自instagram） \

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