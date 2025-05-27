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BLACKPINK香港啟德演唱會︱BLACKPINK世界巡迴唱明年啟德演出　開售日期／票價／座位表

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

BLACKPINK世界巡迴演唱會明年啟德演出，開售日期、票價、座位表。

【BLACKPINK / BLACKPINK演唱會 / 啟德體育園 / ROSÉ / JENNIE / LISA / JISOO】韓國女團BLACKPINKE明年1月再度來港開騷！BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE宣布行程，香港站將於明年初壓軸登場。

主辦單位LIVE NATION HK今日（27日）在社交媒體宣布，BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE將於明年1月24、25日晚上6時30分，在啟德體育園演出兩場。

今日中午12時起，接受BLACKPINK BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票；隨後兩日信用卡用戶優先購票，翌日會有Trip.com搶先地票；最後將在6月13日公開發售。

BLACKPINK香港啟德演唱會︱7月起到16個城市巡迴演出　香港站壓軸

《DEADLINE WORLD TOUR》的演出將會由今年7月5日起率先於韓國高陽體育館展開，而後便是美國洛杉磯、芝加哥、紐約、米蘭、巴塞羅那、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等，來年1月便來到香港啟德體育園。

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BLACKPINK WOLRD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG info：

演唱會日期：2026年1月24、25日

演出時間：6:30 pm

地點：啟德體育園

BLINK會員優先購票：Weverse Shop

  • 優先購票登記 5月27日 12:00 pm -6月1日 10:59am
  • 優先購票 6月10日 11:00 am

信用卡優先購票：

  • VISA Infinite 6月11日 11:00 am -2:00 pm
  • VISA presale 6月11日 6:00pm - 11:59 om

Trip.com搶先訂票：Trip 6月12日 11:00 am -11:59 pm

公開發售：6月13日 11:00 am

更多有關BLACKPINK DEADLINE演唱會資訊：LIVENATION HK

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