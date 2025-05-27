BLACKPINK香港啟德演唱會︱BLACKPINK世界巡迴唱明年啟德演出 開售日期／票價／座位表
發布時間： 2 小時前
最後更新： 51 分鐘前
【BLACKPINK / BLACKPINK演唱會 / 啟德體育園 / ROSÉ / JENNIE / LISA / JISOO】韓國女團BLACKPINKE明年1月再度來港開騷！BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE宣布行程，香港站將於明年初壓軸登場。
主辦單位LIVE NATION HK今日（27日）在社交媒體宣布，BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE將於明年1月24、25日晚上6時30分，在啟德體育園演出兩場。
今日中午12時起，接受BLACKPINK BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票；隨後兩日信用卡用戶優先購票，翌日會有Trip.com搶先地票；最後將在6月13日公開發售。
BLACKPINK香港啟德演唱會︱7月起到16個城市巡迴演出 香港站壓軸
《DEADLINE WORLD TOUR》的演出將會由今年7月5日起率先於韓國高陽體育館展開，而後便是美國洛杉磯、芝加哥、紐約、米蘭、巴塞羅那、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等，來年1月便來到香港啟德體育園。
BLACKPINK WOLRD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG info：
演唱會日期：2026年1月24、25日
演出時間：6:30 pm
地點：啟德體育園
BLINK會員優先購票：Weverse Shop
- 優先購票登記 5月27日 12:00 pm -6月1日 10:59am
- 優先購票 6月10日 11:00 am
信用卡優先購票：
- VISA Infinite 6月11日 11:00 am -2:00 pm
- VISA presale 6月11日 6:00pm - 11:59 om
Trip.com搶先訂票：Trip 6月12日 11:00 am -11:59 pm
公開發售：6月13日 11:00 am
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