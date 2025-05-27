中年好聲音3︱《中年3》歌手後台玩耍釀小意外　李金凱被劉曉昆推車翻倒險後腦撞地

【中年好聲音3 / 劉洋 / 李金凱 / 劉曉昆】TVB節目《中年好聲音3》成功引起熱話，大台趁勢推出《中年好聲音3紅白大戰》，20名「中3生」將分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍。

《中年好聲音3紅白大戰》早已完成錄影，不過當中一段「中三生」在等候綵排時，在後台的花絮片曝光，從中所見，劉洋在推坐在手推車上的李金凱，之後改由劉曉昆接手。

中年好聲音3｜李金凱誤觸高壓電不幸失雙臂 見女友家長第一句聽到：沒手？

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中年好聲音3︱李金凱向後跌險後腦撞地

可是，劉曉昆邊推車邊做踢腿動作大騷柔軟度，卻因此腳滑失平衡，不慎令手推車翻車令李金凱向後跌，後腦險着地。李金凱沒有責怪劉曉昆，還第一時間問對方有否壓傷手，盡展暖男一面。

樂極生悲，發生小意外，幸沒有人因此受大傷，可是片段曝光後，一少網民鬧劉曉昆欠安全意識，甚至認為她為搶焦點險令李金凱受傷。

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