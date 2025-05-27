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寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

寵寵梳乎祭週六(5月31日)起一連兩天舉行，匯聚逾20個寵物文創市集攤位，精選用品、美食低至1折。

【MegaBox/寵物祭】MegaBox於本周六（31日）起一連兩天舉行「1折感謝祭暨寵寵梳乎祭」，屆時將匯聚逾20個寵物文創市集攤位，精選用品、美食低至1折。同時，商場與九巴合作特設寵物巴士團，開設4條專線遊走全港11區來往MegaBox，方便毛孩們與主人們一齊去「梳乎」兼拎禮物獎品。

最新影片推介：

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寵物祭︱寵物市集完成任務　即獲健康飲品

MegaBox的寵寵梳乎祭，將在5樓中庭設有寵物市集與體驗區，逾20個寵物文創市集攤位，主人可挑選各類寵物用品、食品及時尚配件，多個人氣品牌亦推出獨定優惠。市集內還提供免費禮遇及贈品，只要完成指定任務，即可獲贈illy咖啡掛耳包或無糖健康飲品，及大量寵物試食包等。

而商場多間家居家品商戶亦提供低至1折優惠，只需在指定商戶即日消費滿1,200元，即可換領價值319元的Furries寵物友善精油香薰蠟蠋，購滿600元更可換領價值寵物慢食碗或慢食墊，並額外贈送「梳乎祭FUN Pass」，讓寵物家庭又買又玩盡興！

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寵物祭︱「梳毛大賽」贏走3,000元寵物家具用品

毛孩們在場內亦不受寂寞，不但可於寵物試食站試盡最新美食，場內更有多個主人與寵物的刺激比賽與互動環節，包括梳毛大賽，讓主人挑戰限時梳出最重磅毛髮，並親手製作毛孩專屬咕臣，爭奪冠軍獎盃，贏取價值超過3,000元的寵物家具用品，包括SIMMONS甜夢®主子床褥，GIORMANI Wrap Me Up多功能腳踏等優質品牌寵物家具。

現場亦設有寵寵車模打卡站，活動期間推出寵物造型分享活動，主人可為毛孩精心打扮，化身時尚寵物明星到場打卡拍照，並於社交平台分享，即可參加分享活動，有機會贏取價值$599的寵物兩用外出窩。

熱愛運動的主人們，可參與人寵瑜伽體驗，讓主人與毛孩一起感受寧靜與放鬆。同場更有香港動物輔助治療協會(HKAATA)分享，帶大家認識治療犬的工作與動物輔助治療的價值，深入了解毛孩的獨特療癒力量，並邀請香港動物領養團體Pawsibility及毛守救援到場舉行狗狗領養日及分享，別具意義！

寵物祭︱寵物巴士團遊走各區

為讓更多寵物家庭輕鬆前來參與「寵寵梳乎祭」，MegaBox與九巴合作，活動期間特設MegaBox x KMB寵物巴士團，分別由康城、將軍澳、啟德、觀塘、藍田、北角、旺角、南昌、馬鞍山、沙田、鑽石山往來MegaBox，方便一眾主人攜同寵物前來參加活動，更可順道與毛孩來趟悠閒的巴士遊車河，留下獨特美好回憶！現場更設有九巴寵物巴士供寵物打卡，非常趣緻鬼馬。

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此外，9樓設有萌寵互動天地，資深學前教育工作者蘇花姐姐將主持兒童繪本工作坊，透過生動故事讓小朋友學習動物知識與生命教育。MegaBox更夥拍本地天竺鼠用品專門店及龍貓文創小店，於9樓帶來天竺鼠及龍貓專屬市集，提供近距離互動體驗，讓愛寵人士探索更多新奇有趣的萌寵世界！

戶外寵物樂園則是毛孩放電的天堂，設有靈敏度訓練區、跳圈障礙賽等，讓毛孩盡情奔跑、磨練技巧，打造完美遊樂體驗。同時，場內提供五大增值服務，包括寵物車、寵物腳部清潔泡沫、寵物便袋及濕紙巾借用，照顧主人與毛孩的每一個需求。

更多優惠資訊：

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