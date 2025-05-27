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著數優惠｜豐澤一連10日開倉大減價　Dyson/Samsung/Panasonic家電低至$100

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

豐澤一連10日開倉大減價低至$100。

【豐澤開倉/特價電器】屈臣氏集團旗下豐澤的荃灣特賣場又要回歸喇！今次繼續集合多個知名品牌家電、個人護理及電子產品，並以低至$100震撼發售！精選人氣產品包括：Samsung Galaxy S24、Dyson Airwrap™ Complete 多功能造型器、ASUS Vivobook 15X OLED、Panasonic充電鬚刨，大家緊記把握機會，立即登記抽籤！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜名幼創價幼稚園著重多角度思考　校長派4大面試貼士

豐澤開倉｜一連10日開倉減價

特賣場開業的時間由2025年6月20起至29日止，早上11:30至晚上8:00（分5個時段）。而VIP會員有特定時段，為2025年6月20日及21日、早上11:30至下午1:00及下午2:00至下午3:30。

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豐澤開倉｜4步抽籤登記

是次活動只招待易賞錢會員，每日購物時間名額為1,350個，每位會員可攜同一位朋友到場，地址為荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓。想參加活動者，要先於2025年6月15日23:59前進行登記，然後抽籤決定進場時間。抽籤結果公佈將於2025年6月18日公佈結果，中籤的會員將收到易賞錢App推送通知。

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豐澤開倉｜登記步驟：

1. 下載豐澤App並登記成為會員

2. 打開App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片

3. 輸入易賞錢號碼

4. 揀選3個購物時段

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