健康無價｜53歲知名男主持人急病入院　高燒40℃現幻覺離死亡極近：健康最重要

【主持／發燒／】身體健康比一切重要！內地53歲知名主持人程成，工作期間突發高燒40度急送院，經歷治療及檢查後目前情況穩定。他事後曝光現況，坦言自己上救護車時「感覺自己都快死了」，感嘆自己經歷一場大病後，對人生另有一番感悟。

綜合內媒及《大河報》報道，主持人程成昨日（26日）於社交平台「抖音」自曝驚險經歷，指自己於工作期間突發高燒暈厥，甚至燒到40°、出現幻覺，工作人員見狀緊急將其送院救治。程成坦言，被送上救護車時極為難受，甚至「以為自己快死了」，到院後進行了一系列檢查，雙手插著針頭抽了七、八管血，身心受盡折磨。

最新影片

高燒40度出現幻覺緊急送院，抽血檢查現況曝光（點擊圖片閱讀詳情）：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

程成坦言，自己經歷這場大病後，發現人生一輩子追求錢、名望和地位，但卻失去了健康，結果發現平安健康才是最重要的事，但在無事時卻並不會覺察，坦言今次事件對他而言是個警示：

我53歲了，不應該拼命了，應該停下來多陪陪父母，多休息一下了。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

健康無價｜早年為內地主持「一哥」 近年開通抖音營運自媒體

據了解，程成是內地著名主持人，早年就讀於軍藝導演系，後來轉行做主持人，一度是河北衛視的「台柱子」，過去曾主持的《激情99》、《美麗夢工廠》和《勇者勝》等節目，後來方瓊離開河北衛視，程成繼續駐守在河北衛視，近年更開通抖音開始營運自媒體、分享自己生活。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資料來源：大河報、抖音@程成

相關內容

抗流感︱腹瀉發燒急救錦囊 中醫教2大降溫法鹽水洗鼻紓緩風寒

超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒 高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】

過敏危機︱男生突咳嗽發燒求醫證過敏性肺炎 醫生：懷疑因吸入1物肇禍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5