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健康無價｜53歲知名男主持人急病入院　高燒40℃現幻覺離死亡極近：健康最重要

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【主持／發燒／】身體健康比一切重要！內地53歲知名主持人程成，工作期間突發高燒40度急送院，經歷治療及檢查後目前情況穩定。他事後曝光現況，坦言自己上救護車時「感覺自己都快死了」，感嘆自己經歷一場大病後，對人生另有一番感悟。

綜合內媒及《大河報》報道，主持人程成昨日（26日）於社交平台「抖音」自曝驚險經歷，指自己於工作期間突發高燒暈厥，甚至燒到40°、出現幻覺，工作人員見狀緊急將其送院救治。程成坦言，被送上救護車時極為難受，甚至「以為自己快死了」，到院後進行了一系列檢查，雙手插著針頭抽了七、八管血，身心受盡折磨。

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Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法

高燒40度出現幻覺緊急送院，抽血檢查現況曝光（點擊圖片閱讀詳情）：

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程成坦言，自己經歷這場大病後，發現人生一輩子追求錢、名望和地位，但卻失去了健康，結果發現平安健康才是最重要的事，但在無事時卻並不會覺察，坦言今次事件對他而言是個警示：

我53歲了，不應該拼命了，應該停下來多陪陪父母，多休息一下了。

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健康無價｜早年為內地主持「一哥」 近年開通抖音營運自媒體

據了解，程成是內地著名主持人，早年就讀於軍藝導演系，後來轉行做主持人，一度是河北衛視的「台柱子」，過去曾主持的《激情99》、《美麗夢工廠》和《勇者勝》等節目，後來方瓊離開河北衛視，程成繼續駐守在河北衛視，近年更開通抖音開始營運自媒體、分享自己生活。

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資料來源：大河報抖音@程成

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