腦腫瘤｜41歲男子忽視2大症狀潛藏致命腦瘤20年　術後重新學行1年後創馬拉松籌款佳績

【腦瘤／腦癌／馬拉松】英國一名41歲男子於去年4月被診斷出腦內患有兩個腫瘤，經手術後需重新學習走路。然而，他憑藉毅力，康復進展良好，在確診後不到一年內，以3小時16分鐘的成績跑完倫敦馬拉松籌款，更創下個人最佳成績。

腦腫瘤｜出現2個症狀 驚揭腦藏2個腫瘤潛伏20年

綜合外媒報道，英國約克郡瑟斯克一名41歲男子George Wade，於去年春季某個周末，駕車返家時突然頭痛劇烈，連車頭燈光都令他感到不適。當時他以為只是宿醉影響，並未特別在意。

一個月後，George開始出現類似中風的症狀，左臉及身體出現無力、下垂的情況。當時任職醫生的姐夫安排他進行血液及眼科檢查，結果均顯示正常。

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直至同年4月18日，George接受預防性磁力共振掃描（MRI）檢查，3天後他原定要參加布萊克浦馬拉松。當他完成MRI檢查時，他從護士的神情察覺異狀，最終診斷出腦內有兩個星狀細胞瘤，一個大小如網球，另一個如高爾夫球。

醫生表示，這些腫瘤可能已存在其腦中長達20年，症狀出現可能是因為「腦部空間不足」。手術前，醫生處方類固醇以減輕腦部炎症，但這種藥物卻引發躁狂和偏執的症狀，導致他必須在精神科住院4天。

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腦腫瘤｜術後重新學行

同年6月，George接受長達8小時的手術切除較大腫瘤，隨後又進行2小時手術處理腦出血問題。醒來後他發現左手無法張開且行走困難，所幸在物理治療師協助下，他逐漸恢復活動能力，2天內就能行走，1個月內恢復跑步能力。7月起，他開始接受為期6個月的化療，每月服用一次替莫唑胺藥物，持續6個月。

不過他在7月出現眼部感染，因腦部積液從頭部滲出，又接受手術及8個療程的抗生素治療。目前他仍在治療皮膚感染，並每3個月接受一次掃描。雖然醫生表示其病情「危急」，但對預後狀況仍無法確定。

腦腫瘤｜完成慈善馬拉松 刷新個人紀錄

即使如此，George自認「非常健康」。今年他為國家腦部疾病慈善機構「National Brain Appeal」完成倫敦馬拉松籌款，更創下個人最佳紀錄：「我熱愛挑戰與奮鬥。41歲的我身體非常健康，意志堅定，我們一定能克服難關。」

同場加映｜3大常見腦瘤

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時指，常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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腦腫瘤｜腦瘤常見治療

黃秉康表示，腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合：腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

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