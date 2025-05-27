  • 27°C
香港時間：2025527日 (二) 18:16

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

腦腫瘤｜41歲男子忽視2大症狀潛藏致命腦瘤20年　術後重新學行1年後創馬拉松籌款佳績

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 男子腦部發現兩個腫瘤
  • 手術後一年內跑完倫敦馬拉松
  • 腦瘤治療包括手術切除及放療

【腦瘤／腦癌／馬拉松】英國一名41歲男子於去年4月被診斷出腦內患有兩個腫瘤，經手術後需重新學習走路。然而，他憑藉毅力，康復進展良好，在確診後不到一年內，以3小時16分鐘的成績跑完倫敦馬拉松籌款，更創下個人最佳成績。

腦腫瘤｜出現2個症狀 驚揭腦藏2個腫瘤潛伏20年

綜合外媒報道，英國約克郡瑟斯克一名41歲男子George Wade，於去年春季某個周末，駕車返家時突然頭痛劇烈，連車頭燈光都令他感到不適。當時他以為只是宿醉影響，並未特別在意。

一個月後，George開始出現類似中風的症狀，左臉及身體出現無力、下垂的情況。當時任職醫生的姐夫安排他進行血液及眼科檢查，結果均顯示正常。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︳都市人壓力大常捱夜　中醫推介3款茶疏肝明目養血

直至同年4月18日，George接受預防性磁力共振掃描（MRI）檢查，3天後他原定要參加布萊克浦馬拉松。當他完成MRI檢查時，他從護士的神情察覺異狀，最終診斷出腦內有兩個星狀細胞瘤，一個大小如網球，另一個如高爾夫球。

醫生表示，這些腫瘤可能已存在其腦中長達20年，症狀出現可能是因為「腦部空間不足」。手術前，醫生處方類固醇以減輕腦部炎症，但這種藥物卻引發躁狂和偏執的症狀，導致他必須在精神科住院4天。

點擊圖片放大
+3
+2

腦腫瘤｜術後重新學行

同年6月，George接受長達8小時的手術切除較大腫瘤，隨後又進行2小時手術處理腦出血問題。醒來後他發現左手無法張開且行走困難，所幸在物理治療師協助下，他逐漸恢復活動能力，2天內就能行走，1個月內恢復跑步能力。7月起，他開始接受為期6個月的化療，每月服用一次替莫唑胺藥物，持續6個月。

不過他在7月出現眼部感染，因腦部積液從頭部滲出，又接受手術及8個療程的抗生素治療。目前他仍在治療皮膚感染，並每3個月接受一次掃描。雖然醫生表示其病情「危急」，但對預後狀況仍無法確定。

腦腫瘤｜完成慈善馬拉松 刷新個人紀錄

即使如此，George自認「非常健康」。今年他為國家腦部疾病慈善機構「National Brain Appeal」完成倫敦馬拉松籌款，更創下個人最佳紀錄：「我熱愛挑戰與奮鬥。41歲的我身體非常健康，意志堅定，我們一定能克服難關。」

同場加映｜3大常見腦瘤

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時指，常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

點擊圖片放大
+6
+5

腦腫瘤｜腦瘤常見治療

黃秉康表示，腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合：腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
10:23 2024/12/23
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦癌｜13歲少女玩過山車後頭痛嘔吐　揭腦癌及時切惡瘤奇蹟保命【附醫生拆解腦腫瘤】
14:33 2025/01/06
腦癌｜13歲少女玩過山車後頭痛嘔吐　揭腦癌及時切惡瘤奇蹟保命【附醫生拆解腦腫瘤】
腦腫瘤｜美國醫院婦產科5名護士齊患腦瘤　院方堅稱：無環境風險
16:28 2025/04/11
腦腫瘤｜美國醫院婦產科5名護士齊患腦瘤　院方堅稱：無環境風險

你可能感興趣

腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
10:23 2024/12/23
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦癌｜13歲少女玩過山車後頭痛嘔吐　揭腦癌及時切惡瘤奇蹟保命【附醫生拆解腦腫瘤】
14:33 2025/01/06
腦癌｜13歲少女玩過山車後頭痛嘔吐　揭腦癌及時切惡瘤奇蹟保命【附醫生拆解腦腫瘤】
腦腫瘤｜美國醫院婦產科5名護士齊患腦瘤　院方堅稱：無環境風險
16:28 2025/04/11
腦腫瘤｜美國醫院婦產科5名護士齊患腦瘤　院方堅稱：無環境風險
正能量 癌症 網絡熱話 手術 物理治療 馬拉松 英國 倫敦 跑步 頭痛

最高瀏覽

生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
潘宗明近況︱80年代金牌司儀潘宗明回港探汪明荃　潘sir當年因阿姐娶「最美天氣女郎」
潘宗明近況︱80年代金牌司儀潘宗明回港探汪明荃　潘sir當年因阿姐娶「最美天氣女郎」
李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人
李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人
開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢
開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢
濫用公屋｜為$3000舉報90歲鄰居　房署1理由拒受理　港男失獎金被網民批：小心有報應
濫用公屋｜為$3000舉報90歲鄰居　房署1理由拒受理　港男失獎金被網民批：小心有報應