凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態　差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

【小龍女／李若彤／健身／凍齡女星】有「最美小龍女」之稱、現年58歲的李若彤，除了外貌身材凍齡外，原來體能亦極佳，甚至比年青人更好。她近日於小紅書便上載了一段高強度體能訓練影片，片中她近乎90度垂直落地，令網民震驚。

做GYM拍片零老態

影片中，只見身穿藍白色小背心及白色長褲的李若彤當日正進行健身訓練。令人震驚的是，她在健身教練兼演員劉畊宏的協助下，只憑腹肌及手臂力量，便輕易地可在腰板挺直的情況下，以近乎90度垂直落地，而且連續做了五次。成功完成後，她亦立即同劉畊宏擊手鼓掌。她更留言道:

地心引力都抓不住的強大核心

片段曝光後，不少人均驚嘆「姑姑」的體能，「這是快60歲嘛？頂多30歲！」、「太厲害了」、「很強」。

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最新影片:

李若彤於另一條片中分享了她的凍齡心得，她指自己沒有在工作時，逗留最久的地方就是健身室，並即場示範５種不同鍛鍊腹肌的動作，透露每日會重複做800至1000次。她又指40歲時正處於人生低谷，因為感情既不順，父親亦離世，人生彷彿陷入黑洞，亦患上了抑鬱:

人活得不開心，瞬間的開心都沒有，整個人都很抑鬱，抑鬱到一個程度是想離開這個世界。

靠3個字走出黑暗

慶幸，經過醫生開導，加上有家人朋友傾訴，她突然想通一件事，靠3個字令自己息懷:

有三個字我告訴自己『無所謂』，醫生說如果你覺得不開心，你就告訴自己無所謂，什麼都沒所謂。

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差一步嫁入豪門

李若彤1995年憑演出《神鵰俠侶》「小龍女」一角，典定了觀眾心中最美小龍女的地位。李若彤年青時曾與商人郭應泉有過一段情，曾一度因此淡出演藝圈，可惜2人最終分手收場，緣盡豪門。她於個人第一本著作《好好過》，其中有不少篇幅罕有地提及這段長達10年的感情，道盡當中的辛酸和委屈。

李若彤坦言不時仍回看這段情：「分手後，很多人難以忘記前任，也都沒有意識到一個問題：往往我們之所以懷念一個人，忘不掉一段感情，不是因為這個人有多好，更多的是因為，我們自己曾經在這樣的感段感情中，無所畏懼，赤誠天真，付出一切。」

她覺得自己事事以對方為重，但都是單方面的付出：「你有妻子的責任，實則並沒有妻子的權利。」

對方更幾乎每年都會提一次分手，每次李若彤都極力挽回，直到相戀第8年，二人曾確實地分開。可是過了1年4個月後又復合，她以為會一直維持好關係：「那時候，我覺得破鏡重圓這四他字真是好。可我到底忘了，破鏡即便真重圓了，裂痕是仍舊存在的。」

同場加映｜抑鬱症成因

青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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