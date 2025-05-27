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腎結石｜男子日飲3L可樂　開刀取出35粒「巨型腎石」　醫生警告：少飲為妙

都市病

發布時間： 2 小時前

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AI 摘要
  • 喝太多可樂導致嚴重腎結石
  • 碳酸飲料增加腎結石風險
  • 每日需攝取足夠水分預防結石

【可樂/腎結石/碳酸飲料】夏日炎炎來一杯「肥仔水」透心涼，但喝太多對身體百害而無一利。巴西一名男子每天都會至少喝3公升可樂，導致嚴重腎結石，開刀取出35顆「巨型腎石」，狀甚恐怖。有醫生警告，常喝碳酸飲料會增加生腎石風險，最好少飲為妙。

據《每日郵報》報道，根據巴西泌尿科醫生Dr. Thales Andrade在其Instagram分享病例，指該名男子每日飲多達3公升可樂，長年累月出現嚴重泌尿道問題。最終需要開刀從其膀胱內取出多達35顆「巨型腎石」，場面令人震驚。

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台灣泌尿科醫生呂謹亨引用上述新聞，引述多項國際研究指出，含磷酸的可樂或其他碳酸飲料確實可能增加尿路結石風險，主要有3大成因：

  • 促使尿液酸化
  • 增加尿鈣排泄量
  • 減少檸檬酸排泄

據該項研究顯示，與每日飲用可樂的男性相比，每周攝取少於1瓶可降低顯著腎結石風險。另有臨床觀察發現，停止飲用可樂後，患者結石復發率明顯下降。

腎臟健康｜含糖飲料雙重危害

呂謹亨續指，含糖飲料如可樂會刺激胰島素分泌，而胰島素可能干擾腎臟對鈣質的正常代謝，導致尿鈣濃度異常升高。因此特別建議有泌尿道結石病史者，應避免攝取含磷酸碳酸飲料，以預防結石形成與復發。

腎臟健康｜醫生：喝水不足可致腎結石

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，腎結石如尿酸高，或身體內過多鈣質及脫水，是會引起腎結石，普通市民除非引起荷爾蒙失調，鈣質過高，否則一般都是與飲食有關，直言喝不足夠水，就會有沉澱物累積在腎臟內，會引致腎結石。

至於如何判斷喝足夠水，吳醫生稱，一般來說，飲水量與排汗多少、氣溫及運動量有關，最經常說的是每天喝8杯水，若想更準確，則需每兩小時就會有一次小便，才叫喝夠水。

腎臟健康｜6大預防腎結石生活習慣

本港泌尿外科專科黃國田醫生曾接受訪問時指，腎結石的形成是起源自腎臟。當腎臟排尿期間，一些礦物質會積聚在腎臟內部形成一些小沙粒，經時間結集後就會變成腎結石。當腎結石脫落時，患者有時可沿輸尿管不自覺地排出，但萬一結石體質較大無法排出時，患者恐會因此出現劇痛，嚴重者可致腎衰竭，更有致命風險。

一般而言，20多歲後體內形成結石的機會增加，男性患者比例較女性高。在戶外或廚房等酷熱環境下工作的人，排汗較多，若沒有補充足夠水分，亦增加結石形成的機會；長期少活動，如果常坐在辦公室，或卧床的長期病患者，晶體亦較易在體內積聚形成結石。

要預防結石形成，黃醫生指出日常必須從改善生活及飲食習慣做起，包括養成以下6大習慣：

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1. 每日攝取足夠水分

除了腎病或心臟病患者外，應確保自己每日喝夠兩公升清水，維持足夠尿量，幫助預防腎結石。

2. 忌攝取過量維他命C或D

過量的維他命C或D恐令尿液中的草酸濃度過高，增加結石風險。

3. 減少攝取鹽分

鹽分中的鈉質如攝取過高，會導致腎臟減少尿量，增加結石機會。

4. 適量攝取鈣質

鈣質可與腸道中的草酸結合成不被吸收的草酸鈣，助防鈣質進入尿液而形成結石。

5. 減少進食含過量草酸的食物

含過量草酸的食物包括深綠色蔬菜、豆腐、生啤酒、汽水及濃茶等。此外，一些動物性蛋白質如肉類、高糖飲食如白糖、糖果及汽水等，都屬於高危食品及飲料。

6. 避免長期在高溫下工作

因流汗量過多會令尿量減少，增加患結石風險，避免過重亦可減少出汗，以防因而令尿液濃度過高。

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