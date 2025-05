名人二代｜歐陽妙芝17歲細仔中學畢業　Atilla自幼習舞化身Oppa畢業禮晒舞技

【歐陽妙芝 /星二代/滬江維多利亞學校】對於DSE及IB課程考生,又是畢業季度的來臨,現年53歲的名模歐陽妙芝育有兩名兒子,分別為大仔方玉丞(Achille)和細仔方玉亨(Atilla),轉眼間17歲的細仔方玉亨都中學畢業啦。

最新影片:

名模二代丨歐陽妙芝:創造自己奇蹟

歐陽妙芝細仔方玉亨就讀於滬江維多利亞學校(VSA),此位應届IB考生日前出席畢業禮,歐陽妙芝跟夫婿一起見證愛兒的重要時刻,事後她於社交網分享當日的照片,只見身穿白色套裝打扮脫俗又不失貴氣,至於Atilla長得比爸媽高,真的遺傳父母的優良基因。

另外,歐陽妙芝更撰文抒發感受:「Happy Graduation!親愛的,我們為你感到無比驕傲!衷心感謝VSA以及所有在這一路上給予您支持的老師和朋友。因為你們的辛勤努力和他們的鼓勵,每一步都更加光明。祝福你們的未來更光明,開闢出自己的道路,創造自己的世界。繼續奮鬥,繼續夢想,創造自己的奇蹟! 」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

名模二代丨細仔大跳K-Pop晒舞技

至於Atilla在社交網上載一段跳舞片,原來畢業禮當天,他跟同學組成的舞蹈組合「CLOUD 9」負責表演,Atilla施展渾身解數大跳Kpop舞,Atilla以英文抒發畢業感受:“ended my twelve years at this school with this BANGER performance,trying not to completely break down and sob during this was the hardest 3 minutes of my life”

Atilla自幼喜歡跳舞,兩歲時與媽咪跟隨網上教學學跳舞,八歲時Atilla正式學習芭蕾舞,之後他自學K-Pop,曾經赴韓國當練習生學跳舞,就讀中學期間,跟同學組成舞蹈組合「CLOUD 9」大跳K-Pop。

熱愛韓流文化的Atilla,2023年參加選秀節目《亞洲超星團》,當時他只有15歲,擁有一雙迷人笑眼,由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa,已獲不少網民讚口不絕,可惜最終以18強止步。但他未有放棄追夢,衝出香港赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》,並成功躋身100強,名單中除了韓國選手外,還有來自日本、內地、泰國及烏克蘭的選手,Atilla是唯一一位香港的參賽者。

▼ 點擊圖片放大 +2

至於Atilla就讀的滬江維多利亞學校(VSA)為香港一間私立,獨立、無宗教男女日校,由註冊慈營團體滬港維多利亞教育基金會有限公司贊助成立。2004 年,學校獲得政府授款資助興建位於深灣道的新校舍,並於2007年遷入,2012年,學校成為國際學校理事會(CIS)的成員。

滬江維多利亞學校是一所「一條龍」國際文憑世界學校,開辦國際文憑小學項目(PYP)、中學項目(MYP)及預科項目(DP)三項國際文憑(IB)課程,全面培養學生素質及思維能力,並透過啟發性的學習經歷發展他們自主探究的能力。三項國際文憑課程皆以培養學生的批判思考能力及國際思維為核心。

相關報導:

天王女兒|劉德華開演唱會「天王女」孖同學捧場 12歲劉向蕙獲網民激讚美人胚子

校長專訪|IB幼小中一條龍打造狀元搖籃 維多利亞創辦人投身教育40載:學生成功就是我的成功

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5