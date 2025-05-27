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名人二代｜歐陽妙芝17歲細仔中學畢業　Atilla自幼習舞化身Oppa畢業禮晒舞技

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

歐陽妙芝細仔方玉亨中學畢業！

【歐陽妙芝 ／星二代／滬江維多利亞學校】對於DSE及IB課程考生，又是畢業季度的來臨，現年53歲的名模歐陽妙芝育有兩名兒子，分別為大仔方玉丞（Achille）和細仔方玉亨（Atilla），轉眼間17歲的細仔方玉亨都中學畢業啦。

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童學園
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名模二代丨歐陽妙芝：創造自己奇蹟

歐陽妙芝細仔方玉亨就讀於滬江維多利亞學校（VSA），此位應届IB考生日前出席畢業禮，歐陽妙芝跟夫婿一起見證愛兒的重要時刻，事後她於社交網分享當日的照片，只見身穿白色套裝打扮脫俗又不失貴氣，至於Atilla長得比爸媽高，真的遺傳父母的優良基因。

另外，歐陽妙芝更撰文抒發感受：「Happy Graduation!親愛的，我們為你感到無比驕傲！衷心感謝VSA以及所有在這一路上給予您支持的老師和朋友。因為你們的辛勤努力和他們的鼓勵，每一步都更加光明。祝福你們的未來更光明，開闢出自己的道路，創造自己的世界。繼續奮鬥，繼續夢想，創造自己的奇蹟！ 」

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名模二代丨細仔大跳K-Pop晒舞技

至於Atilla在社交網上載一段跳舞片，原來畢業禮當天，他跟同學組成的舞蹈組合「CLOUD 9」負責表演，Atilla施展渾身解數大跳Kpop舞，Atilla以英文抒發畢業感受：“ended my twelve years at this school with this BANGER performance，trying not to completely break down and sob during this was the hardest 3 minutes of my life”

Atilla自幼喜歡跳舞，兩歲時與媽咪跟隨網上教學學跳舞，八歲時Atilla正式學習芭蕾舞，之後他自學K-Pop，曾經赴韓國當練習生學跳舞，就讀中學期間，跟同學組成舞蹈組合「CLOUD 9」大跳K-Pop。

熱愛韓流文化的Atilla，2023年參加選秀節目《亞洲超星團》，當時他只有15歲，擁有一雙迷人笑眼，由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa，已獲不少網民讚口不絕，可惜最終以18強止步。但他未有放棄追夢，衝出香港赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》，並成功躋身100強，名單中除了韓國選手外，還有來自日本、內地、泰國及烏克蘭的選手，Atilla是唯一一位香港的參賽者。

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至於Atilla就讀的滬江維多利亞學校（VSA）為香港一間私立，獨立、無宗教男女日校，由註冊慈營團體滬港維多利亞教育基金會有限公司贊助成立。2004 年，學校獲得政府授款資助興建位於深灣道的新校舍，並於2007年遷入，2012年，學校成為國際學校理事會（CIS）的成員。

滬江維多利亞學校是一所「一條龍」國際文憑世界學校，開辦國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）三項國際文憑（IB）課程，全面培養學生素質及思維能力，並透過啟發性的學習經歷發展他們自主探究的能力。三項國際文憑課程皆以培養學生的批判思考能力及國際思維為核心。

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