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網絡安全｜不法份子冒充HKCERT　聯絡受害者「追回騙款」二次詐騙　籲市民提高警覺

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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騙徒手法再度進化！近日香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）表示，有不法分子冒充該機構，進行「追回騙款二次詐騙」（Recovery Scam），主動聯絡過往的受害者，聲稱可替其追回被騙款項，實際上是企圖再次進行詐騙。HKCERT提醒市民保持警覺，切勿輕信任何聲稱能協助追回被騙款項的人士。

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HKCERT指出，騙徒曾冒充香港警務處、反詐騙協調中心（ADCC）及律師事務所等權威或可信機構，進行這類資金追回詐騙。騙徒通常透過Facebook、WhatsApp、Telegram等社交媒體，主動聯絡曾經受騙的人士，聲稱能夠協助受害者追回被騙款項，或已掌握被騙的資金，可協助受害人取回。受害人因急於取回損失，容易輕信對方，結果再次墮入騙徒圈套。

在某些個案中，騙徒會要求受害者提供個人資料、銀行帳號及密碼，從而盜取受害者銀行帳戶內的資金。另外，騙徒亦會要求受害者支付「保證金」或「申請費用」。受害者會因為「沉沒成本謬誤」（Sunk Cost Fallacy），願意支付額外費用以追回先前的損失。

而近日，HKCERT發現騙徒手法經已進化，出現一種新的「追回騙款二次詐騙」手法。在這些個案中，騙徒獲得了過往騙案受害人的名單，包括姓名、電話、被騙金額等。騙徒A首先透過WhatsApp聯絡受害者，聲稱自己同是騙案受害者，正集合其他受害者共同尋求協助。騙徒A可能會提供正確的受害人資料和被騙的金額，以獲取受害人的信任。

數日後，騙徒A聲稱已找到追蹤被騙資金的方法，並邀請受害者加入一個名為「詐騙資產追回計劃」（Scam Asset Recovery Program）的WhatsApp群組。群組內的騙徒B則冒充由香港金融管理局指派的HKCERT人員，聲稱可以協助受害者追回被騙款項。

騙徒B其後要求受害者提供身份證明文件副本，例如香港身份證、護照或駕駛執照。其後，騙徒B提供一張偽造的「財產恢復申請書」，並聲稱由「香港高等法院」（High Court of Hong Kong）發出，但證書上卻誤寫為「Hight Court of Hong Kong」。之後，騙徒B聲稱已追蹤到被騙資金，並掌握了「前騙徒」的犯罪證據、身份及IP地址。騙徒B更聲稱「前騙徒」利用某網絡平台進行洗黑錢活動，並誘使受害者在同一平台開設銀行帳戶，以便取回被騙資金。

騙徒提供偽造證書以取得受害者信任（HKCERT提供圖片）

根據過往的「追回騙款二次詐騙」案例，開設帳戶的過程可能需要受害者提供更多個人資料，日後會被騙徒用作勒索或未來騙案之用。此外，騙徒亦可能要求受害者支付「保證金」、「申請費用」或「處理費用」，以取回所謂的「追回資金」。

騙徒冒充HKCERT，要求受害者在同一平台開設銀行帳戶以取回資金（HKCERT提供圖片）

HKCERT已即時將騙徒所使用的帳號及手法通報予通訊軟件平台營運商，但相信未來會有更多新手法出現，為保障自己免受騙徒侵害，HKCERT建議市民採取以下保安措施：

  • 切勿輕信任何聲稱能夠協助追回被騙款項的人士。如需協助追回損失，應親自前往警署向警方求助。
  • 對所有可疑的付款要求、電郵或訊息保持警覺。如有懷疑，應透過官方渠道直接核實。例如，如需核實自稱HKCERT人員的身份，可電郵至hkcert@hkcert.org 查詢。
  • 使用「守網者」（CyberDefender）檢查可疑電郵地址、網址及IP地址，識別網絡騙局及陷阱，或致電香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」尋求協助。
  • 提升網絡安全意識，了解最新騙徒手法及防範措施。

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