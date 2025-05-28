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移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

港男向香港銀行借巨款後移民英國，以為永不返港不用還錢結果自吃苦果。

【移民英國 / 借貸】向香港銀行「借錢」移民「跑路」，便可「萬事大吉」不用還錢？近日，有港男在Threads發帖，指自己在移民英國前，向香港銀行借了一大筆錢，拿著幾百萬元一走了之到英國開展新生活，永不回港還錢。

他認為銀行本身就在賺取風險溢價，自然要承擔風險，強調自己只是「把握機會，做最好的決定」。此時引來網民熱議，大部分人都批評港男做法，但面對圍攻，港男堅稱自己沒有詐騙；有任職於任國際律師行的網民表示，此舉會……

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移英港男｜向香港銀行借「幾百萬」移民英國不還錢

樓主以「有人問我點解可以有幾百萬拎過嚟英國」引出話題，她表示，他離開香港前曾向本地銀行借了一筆「不小的錢」，以此到英國開展新生活。

他又表示：「幾百萬喺香港做唔到啲咩，又要返工做到隻狗咁，我依家生活終於似返個人，有工就返下，得閒去下踢下波，行下山煮下嘢食，第1年嚟到已經歐洲旅行咗好多地方」。

港男向香港銀行借百萬元移民英國，稱永不回港，不還錢。（iStock）

樓主坦言，或許有很多人會覺得他的做法不妥，但他自己認為並無問題：「銀行本身就是在賺取風險溢價，借錢出去自然要承擔可能收不回來嘅風險。這不是單方面的決定，而是雙方自願簽訂的協議」。

他認為自己「把握機會、作出的選擇。世界那麼大，為什麼我不能為自己尋找更好的可能性？有人可能覺得這是逃避責任，但我認為這世界的事情從來都不是非黑即白。銀行是有能力管理和承擔這些風險的，而我，只是利用了我手上的機會，做咗對自己最好的決定」。

移英港男｜或無法入籍英國　面臨破產

帖文引起網民熱議，紛紛批評樓主做法不對，更指他詐騙，「詐騙已經唔係欠債咁簡單，仲好意思講出嚟」、「做人要有道德，對得住天地良心」、「你要面對銀行越洋追債嘅風險」、「你都要承擔自爆詐騙有可能俾人告嘅風險」、「第一次見做賊仲要周圍講」、「真係無恥，影衰香港人」、「喺香港借銀行錢走佬移民，同做賊冇分別」。

1名自稱曾任職於國際律師行的網民指出，樓主行為可能會自食惡果，「英國國際私法有條規則，銀行可以喺外國告你，拎個判決，然後過嚟英國叫英國法庭執行外國法庭嘅判決，效果同一個本地英國裁決一樣，到時就會留底影響入籍之餘，破產都有可能」

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移英港男｜堅稱不是詐騙　不會再返香港

同時，也有網民看出破綻指，樓主根本講大話一心引戰，指：「一般冇抵押冇其他擔保人，總共借到月薪20倍已經係極限。除非樓主十幾萬月薪啦，如果有咁高月薪，儲都儲到幾百萬啦，使唔使冒呢個險，仲要周圍唱？所以基本上可斷定是引戰文，就算事件係真，借款額都一定細好多，case closed」。

另外亦有網民「突破盲腸」質疑事件真偽，稱：「有咩可能真係咁樣做呀？個個都咁做香港銀行咪蝕死？」、「補充一下，潮文多數開頭都係……好多人/有人問我點解我可以xxx……大家唔使太認真」

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