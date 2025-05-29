立法會｜23位立法會議員身兼企業顧問　三人並列「顧問王」　下屆要求更高難再身兼多職？

過往外界多關注議會中誰是「董事王」、「物業王」，但近年立法會興起另一個受薪職位——企業顧問。翻查議員申報紀錄，現時身負企業「顧問」職位的議員，至少23位，其中三人並列「顧問王」︰選委界議員周文港、選委界議員吳傑莊、民建聯劉國勳，三人手握三份顧問聘書。

同一職銜 職務有異 主要分三類

有知情者透露，雖然23人都身負顧問的職銜，但職務或有差異，主要分三大類︰（1）本身在該公司有實務，當選議員後，則改任顧問，但仍參與公司業務。例如金融界議員陳振英，他參選前是中銀香港董事會及公司秘書，後才轉任顧問，但仍參與實質的銀行業務。（2）在當選議員後，獲企業看中其影響力，以顧問聘之做「生招牌」、「有關企業組織活動，都希望有立法會議員出席站台、聯絡等。」但未直接參與公司業務；新民黨容海恩和陳家珮獲聘為企業「社區關係總監」，便與此類顧問大同小異；（3）本身有專業背景，獲聘為顧問，就企業發展提供意見。

至於薪酬，亦因職務而異，若是宣傳、聯絡用途，人工不會高，「可能萬幾蚊！」有些則會提供車馬費或研究費用。

▲ 不少立法會議員身兼多職。（資料圖片）

吳傑莊回應本欄查詢時話，三間都是當選議員前自己投資的公司，只是掛名做顧問。他坦言，自從當選後，坊間不少企業都邀請過他擔任非執董或顧問職位，但考慮到時間和責任問題，婉拒不少。

劉國勳：顧問工作助掌握行業動態及需求

劉國勳則稱，自己現時擔任的三個顧問職位，均是自己關注及與專業相關的行業，例如城市建設，主要幫助有關企業制訂戰略發展、提供意見，有關工作反而有助議會工作，因為可以掌握行業動態和需求，強調考慮政策不能「離地」。

至於本身是學者及有豐富教育經驗的周文港，除了是城市大學首席及常務副校長高級顧問，還是一間建築工程公司的主席顧問，以及一間資產管理公司的高級顧問。有熟悉周者稱，周主要是起「生招牌」作用。周文港暫未就其顧問職務回應本欄查詢。

京冀更專注議員事務 未來料難身兼多職

近日立法會議員林順潮辭任希瑪醫療主席兼CEO，惹外界關注議員是否不宜身兼多職。有議員強調，立法會議員本質上、傳統上，不是一份工，不會要求全職擔任，而且，不少議員本身也是商界、專業翹楚、專家，在社會上有一定地位，本身中央是看中其背景和專業擔任議員。

有資深建制坦言，無論顧問職務為何，若議員有太多其他職務，或會令人質疑花在立法會事務的時間有幾多，或關注當中是否涉及利益衝突，透露北京希望新一屆立法會要更專注議員事務，對議員的履職要求將會越來越高，料未來要再身兼多職，不容易，提醒要妥善分配好時間。

利益衝突方面，民建聯立法會議員陳克勤認為，最基本是要做好利益申報。他以自己為例，自己身兼中石化（香港）石油公司的新能源戰略發展委員會副主任，最近討論氫能發展時，每次都會申報，而所提出的意見亦無偏幫機構，認為最重要是透明度和自覺。

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