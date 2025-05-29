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特首政策組｜專家組原班人馬續任一年　黃元山：感謝無私分享研究成果、真知灼見

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 50 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

特首政策組專家組59位成員，全部續任一年。（資料圖片）

特首政策組專家組59位成員，全部續任一年，任期周五（30日）起生效。

特首政策組組長黃元山感謝專家組成員過去一年積極建言獻策，無私地分享各自領域的專業知識、真知焯見和研究成果，為施政報告提供重要參考。

黃元山和雷鼎鳴。（政府新聞網圖片）

成員之一、香港科技大學經濟學系榮休教授、澳門科技大學講座教授雷鼎鳴表示，過去兩年多，香港面對地緣政治、科技急速發展等方面的沖撃。作為經濟學者，他有責任分析當前變化，及早發出預警。

專家組分為3個組別：經濟發展、社會發展、研究策略。名單如下：

經濟發展專家組

王磊博士
巴曙松教授 
李律仁資深大律師
李家誠博士
李曦光
竺稼 
洪小源
胡陳德姿 
容永祺
張德熙博士
梁頴宇
郭基煇
曾順福
湯道生
楊德斌
劉伯偉
黎永良
龔永德
 
社會發展專家組

李焯麟
孫燕華博士
馬駿博士
許琳
陳少波
陳永德
陳宗彝
陳建強醫生
陳曉峰
陸地博士
劉洋
鄧飛 
盧永雄
戴希立
戴德豐博士
羅詠詩
羅寶文
 
研究策略專家組

王于漸教授
王福強博士
毛振華教授
白立邦教授 
何建宗博士
何達基教授
吳宏偉教授
肖耿教授
周文港博士
周伯展醫生
林一星教授
張家敏
張量童博士
郭萬達博士
陳文鴻教授
黃平教授
黃玉山教授
雷鼎鳴教授
趙汝恒教授
劉兆佳教授
劉佩瓊教授
蔡洪濱教授
鄭永年教授
盧煜明教授

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李律仁 特首政策組 巴曙松 郭基煇 劉兆佳 李家誠 黃玉山 盧煜明 雷鼎鳴 黃元山

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