吳業坤打空手道︱35歲吳業坤以港隊身入出戰空手首戰賽　坤哥：就算我輸但好痛快

【坤哥 / 吳業坤 / 空手道 / 運動員】「坤哥」吳業坤早前以香港空手道代表隊成員身份，出戰在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽。

首次參賽的坤哥坦言收穫豐碩，除持續活躍於樂壇與影視圈外，他更期望能進一步拓展運動員身份。同時，他預告即將推出今年第二首派台主打歌，並透露作品將融入他熱愛的空手道元素。近期入選香港空手道初級代表隊的坤哥，首度披上港隊戰袍參與國際大賽，出戰男子組手84公斤以上級及男子團體組手項目。

坤哥分享道：「非常珍惜這次參賽機會，完成兩項賽事後感覺好爽。雖然自己未擁有水平打這個亞洲、世界級別賽事，但讓我早點見識到到了大家的勁，會激發自己的心進步，就算我輸，但好痛快，好釋懷！我可以捱到三分鐘，可以打多場，再打隊制，我能力是可以去到。」

▲ 35歲吳業坤以港隊運動員身份出戰空手道賽。

吳業坤打空手道︱35歲年送給自己兩份禮物

坤哥覺得無論是親身上陣或觀摩其他選手對決，從這些專業且實力強勁的運動員身上獲益良多。他更表示，未來若有機會再戰，將預留更充足時間進行訓練與調整，務求與隊友攜手創下更佳成績。經常出國工作的坤哥，坦言此次旅程別具意義：「不僅是初次造訪烏茲別克，更能現場見證劉慕裳實現亞洲賽三連冠的歷史時刻。」

他更藉此呼籲，希望大家能多關注香港各項運動的發展，這次隨隊出征，親身感受到運動員們的專業態度與熱血精神，實在令人敬佩。他亦笑言，過往出國演出後可順道觀光，但這次必須全程保持最佳競技狀態。

近月頻頻因空手道相關消息見報的坤哥，透露樂迷「坤蟲」們不斷追問新歌及巡演計劃。他預告即將推出的第二首派台作品將是「自肥」之作，以空手道與追夢歷程為主題：「在35歲這年，我送給自己兩份生日禮物——考取黑帶資格與入選港隊集訓。希望透過音樂創作，用這份熱誠記錄另一份熱愛。」

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吳業坤打空手道︱我係香港運動員

另外，坤哥也在個人社交平台發文，表示：

有一日問師傅： 「你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？」 除左考黑帶我哋亦都向着呢個目標進發 上年年尾第一次打公開賽攞到成績 終於可以入到香港空手道初級代表隊 到今次烏茲別克舉辦嘅AKF 有選拔賽 師傅叫我去打多啲本地比賽攞多啲經驗 就膽粗粗去參加+84 個人男子組手選拔賽 而好彩地比我合乎咗資格 雖然明知自己嘅水平未夠而大家都話呢個級別好有可能會受傷 但如果唔去唔知仲有冇機會可以代表香港出賽 所以決定再任性一次 感謝各位大老比我唔錄歌住拍劇請假去左9日 亦都多謝隨團教練同隊友嘅接納 今次去到見識到世界級嘅選手知道自己有幾渺小 雖然輸了但果種痛快是無可取代的 一日仲郁得我都會練得再好啲下次再打得好啲 估唔到我都可以講一聲： 「我係香港運動員。」 （兼職） 上機番嚟嚕 拍左啲片慢慢剪講多啲

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