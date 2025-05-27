  • 27°C
香港時間：2025527日 (二) 18:17

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳業坤打空手道︱35歲吳業坤以港隊身入出戰空手首戰賽　坤哥：就算我輸但好痛快

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

35歲吳業坤以港隊運動員身份出戰空手道賽。

【坤哥 / 吳業坤 / 空手道 / 運動員】「坤哥」吳業坤早前以香港空手道代表隊成員身份，出戰在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽。

首次參賽的坤哥坦言收穫豐碩，除持續活躍於樂壇與影視圈外，他更期望能進一步拓展運動員身份。同時，他預告即將推出今年第二首派台主打歌，並透露作品將融入他熱愛的空手道元素。近期入選香港空手道初級代表隊的坤哥，首度披上港隊戰袍參與國際大賽，出戰男子組手84公斤以上級及男子團體組手項目。

坤哥分享道：「非常珍惜這次參賽機會，完成兩項賽事後感覺好爽。雖然自己未擁有水平打這個亞洲、世界級別賽事，但讓我早點見識到到了大家的勁，會激發自己的心進步，就算我輸，但好痛快，好釋懷！我可以捱到三分鐘，可以打多場，再打隊制，我能力是可以去到。」

35歲吳業坤以港隊運動員身份出戰空手道賽。

吳業坤打空手道︱35歲年送給自己兩份禮物

坤哥覺得無論是親身上陣或觀摩其他選手對決，從這些專業且實力強勁的運動員身上獲益良多。他更表示，未來若有機會再戰，將預留更充足時間進行訓練與調整，務求與隊友攜手創下更佳成績。經常出國工作的坤哥，坦言此次旅程別具意義：「不僅是初次造訪烏茲別克，更能現場見證劉慕裳實現亞洲賽三連冠的歷史時刻。」

他更藉此呼籲，希望大家能多關注香港各項運動的發展，這次隨隊出征，親身感受到運動員們的專業態度與熱血精神，實在令人敬佩。他亦笑言，過往出國演出後可順道觀光，但這次必須全程保持最佳競技狀態。

近月頻頻因空手道相關消息見報的坤哥，透露樂迷「坤蟲」們不斷追問新歌及巡演計劃。他預告即將推出的第二首派台作品將是「自肥」之作，以空手道與追夢歷程為主題：「在35歲這年，我送給自己兩份生日禮物——考取黑帶資格與入選港隊集訓。希望透過音樂創作，用這份熱誠記錄另一份熱愛。」

點擊圖片放大
+9
+8

吳業坤打空手道︱我係香港運動員

另外，坤哥也在個人社交平台發文，表示：

有一日問師傅：

「你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？」

除左考黑帶我哋亦都向着呢個目標進發

上年年尾第一次打公開賽攞到成績

終於可以入到香港空手道初級代表隊

到今次烏茲別克舉辦嘅AKF 有選拔賽

師傅叫我去打多啲本地比賽攞多啲經驗

就膽粗粗去參加+84 個人男子組手選拔賽

而好彩地比我合乎咗資格

雖然明知自己嘅水平未夠而大家都話呢個級別好有可能會受傷

但如果唔去唔知仲有冇機會可以代表香港出賽

所以決定再任性一次

感謝各位大老比我唔錄歌住拍劇請假去左9日

亦都多謝隨團教練同隊友嘅接納

今次去到見識到世界級嘅選手知道自己有幾渺小

雖然輸了但果種痛快是無可取代的

一日仲郁得我都會練得再好啲下次再打得好啲

估唔到我都可以講一聲：

「我係香港運動員。」

（兼職）

上機番嚟嚕

拍左啲片慢慢剪講多啲

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

吳業坤新歌︱坤哥情人節出新歌《愛情求生案內書》　赴台北拍MV大玩轉時光倒流情節
12:47 2025/02/12
吳業坤新歌︱坤哥情人節出新歌《愛情求生案內書》　赴台北拍MV大玩轉時光倒流情節
林峯演唱會｜林峯演唱會Chok爆紅館　古天樂探班陳慧琳任首場嘉賓【 內附多圖】
14:16 2025/05/23
林峯演唱會｜林峯演唱會Chok爆紅館　古天樂探班陳慧琳任首場嘉賓【 內附多圖】
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
今日 10:28
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見

你可能感興趣

吳業坤新歌︱坤哥情人節出新歌《愛情求生案內書》　赴台北拍MV大玩轉時光倒流情節
12:47 2025/02/12
吳業坤新歌︱坤哥情人節出新歌《愛情求生案內書》　赴台北拍MV大玩轉時光倒流情節
林峯演唱會｜林峯演唱會Chok爆紅館　古天樂探班陳慧琳任首場嘉賓【 內附多圖】
14:16 2025/05/23
林峯演唱會｜林峯演唱會Chok爆紅館　古天樂探班陳慧琳任首場嘉賓【 內附多圖】
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
今日 10:28
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
吳業坤 娛樂人物職業 演員 歌手 運動員 網絡熱話 空手道

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
生活健康｜40歲婦患癌切子宮保命　小三女兒突月經來潮　醫生：生活常用1物肇禍
潘宗明近況︱80年代金牌司儀潘宗明回港探汪明荃　潘sir當年因阿姐娶「最美天氣女郎」
潘宗明近況︱80年代金牌司儀潘宗明回港探汪明荃　潘sir當年因阿姐娶「最美天氣女郎」
李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人
李兆基逝世｜徐子淇罕受訪揭老爺李兆基生前習慣　感動四叔珍藏孫仔百日宴講稿：他好疼錫家人
開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢
開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸　名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢
濫用公屋｜為$3000舉報90歲鄰居　房署1理由拒受理　港男失獎金被網民批：小心有報應
濫用公屋｜為$3000舉報90歲鄰居　房署1理由拒受理　港男失獎金被網民批：小心有報應