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陳慧琳演唱會｜陳慧琳閉關為7月紅館個唱準備　演唱會反應熱烈加開兩場【內附詳情】

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 16 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳慧琳正式閉關為7月紅館個唱準備，演唱會反應熱烈7月加開兩場。

【陳慧琳 / Kelly / 演唱會】有「電音女王」之稱的陳慧琳Kelly迎來出道30週年，除了經典舞曲《花花宇宙》、《失憶周末》風靡千禧年代，八場紅館演唱會門票反應熱烈，主辦方宣布加開7月25及26日兩場，門票將於5月29日全線公開發售。  

陳慧琳演唱會2025｜陳慧琳宣布7月紅館開演唱會　以「結界」為主題重溫Kelly入行30年音樂旅程

陳慧琳演唱會｜正式閉關為個唱準備　歌單勁長歌詞簿三吋厚

時隔十年再踏紅館舞台！一向追求完美的Kelly已正式閉關，全心投入演唱會準備工作。

早前拍攝「紅館萬人結界」預熱短片時，她更捉緊空檔背歌詞、與導演團隊開會，Kelly拿著三吋厚歌詞簿說：「演唱會的歌詞簿已經排好，我花了個多小時，因為不能有錯，錯了要從新排。」

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Kelly還說，「今次演唱會嘉賓名單已經心裡有數，另外歌單特別長，仲有好多歌要背，是那麼厚一本！好緊張，好怕時間不夠，但我會加油，加油！」而「紅館萬人結界」預熱短片中，「電音女王」Kelly亦整裝待發邁向紅館個唱。

她透露今次香港站《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》將以全新舞台、服裝及全廣東歌單呈現，更邀來陪伴她音樂成長的「super band」助陣，成員包括雷頌德、黃丹儀、Joey Tang及單立文等，誓言帶樂迷穿越「時光結界」，重溫從出道至今的每個重要音樂時刻。

《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》info：

日期：7月11-13日、15-16日、18-20日

加開日期：2025年7月25-26日

時間：晚上8時15分  

地點：紅磡香港體育館

票價：$1280 / HK$680 / HK$480 

加場公開發售日期及時間：2025年5月29日 上午10時

公開售票網站：城市售票網門票旅遊套餐 Trip.com

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