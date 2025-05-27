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呂濤米Lo 花Son Show︱Anson Lo卸妝激罕素顏上鏡與花姐傾心事　教主對Haters批評釋懷：我無傷害任何人

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

教主Anson Lo在《呂濤米Lo 花Son Show》與花姐分享心事。

【MIRROR / 花姐 / Anson Lo / 教主】每個成功的男人背後都會有一個默默支持的女人，而MIRROR背後的女人就是黃慧君（花姐）

花姐由《全民造星》的監製到現在成為他們的經理人，一同走過高山低谷。只有她才能打開MIRROR的心扉，與「妹豬組」成員逐一展開深情對話。

今晚（5月27日）播出的ViuTV節目《呂濤米Lo 花Son Show》，教主盧瀚霆（Anson Lo）將和花姐分享心裡話。面對妝容的批評，Anson Lo罕有地即場卸妝，以素顏示人。

MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》

教主Anson Lo在《呂濤米Lo 花Son Show》和花姐分享心裡話。

呂濤米Lo 花Son Show︱可以唔愛但唔可以傷害

Anson Lo在節目指，「妹豬組」的成員組合「無創意」，表示想加入Band小組挑戰彈吉他和打鼓。Anson Lo表示《Strawberry Love》的反應未如預期，更為Fans之間帶來紛爭：「嗰時我地都有自己傾過到底呢個組合會唔會繼續呢？會唔會好多事情都徒勞無功？」

他坦言，曾擔心Fans之間的爭執會影響成員對自己的看法，而選擇封閉自己：「不如唔好同大家接觸，工作同私底下都係自己一個，咁咪唔會出現唔想見到邊個同邊個玩，咁就係咪可以一了百了呢」。花姐表示知道他與隊員相處融洽，但為了舒緩Fans的鬥爭而選擇在公開場合故意避開，感到很心痛。

面對Haters的看法，Anson Lo指現時慢慢學習釋懷，不再容易受到周遭的人事影響。他笑言現在有幸得獎時，會大方接受：「記得第一次攞CHILL CLUB年度男歌手金獎，我係好驚。攞到個下覺得死喇我係咪唔值得、大家會點諗呀、今晚之後就一定會係咁係到鬧我呀、定係我唔攞好啲呀。宜家攞獎個陣，會自信啲。既然有呢個機會拎到獎，就大方去講自己想講既嘢。無論我大唔大方講，唔鍾意嘅人都係會鬧，咁點解唔做自己喜歡嘅嘢呢？而我又無傷害任何人。」

被問到看待極端Fans惡意貶低成員的想法時，Anson Lo慨嘆指「可以唔愛，但唔可以傷害」，坦言理解未必喜歡每個成員：「如果你鍾意晒MIRROR 12個人，咁就梗係最好喇，亦都係我地最想睇到嘅畫面。但係如果唔係嘅話，完全無問題。如果你想某個人好，咪專注喺某個人身上。我覺得會減少好多紛爭」。

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