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長者健康｜老人易跌倒後果嚴重　8組簡易防跌動作

醫生診症室

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

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長者跌倒會帶來連串問題：身體不適疼痛、生活質素變差、依賴他人生活以及心理上產生懼怕跌倒的壓力，部分嚴重者更可能需長期臥床。（相片：iStock）

因年邁視力變差、肌肉無力和平衡能力下降，老人家出現跌倒看似平常，但影響可大可小，有部分老友記更因此嚴重受傷，髖部骨折踏上漫長的復康之路。

要預防跌倒，長者日常在家可進行8組簡易動作，防跌於未然。

物理治療師鍾惠文博士提醒，跌倒的風險並非單一問題，而是需從身體健康、心理狀態及生活環境全方位介入處理。（相片：經濟日報資料庫）

每年全球約有42萬人因跌倒死亡，長者骨折的後果極為嚴重。根據醫管局與世界衛生組織的統計，每3位長者中便有一人在過去一年曾經跌倒，其中15%的長者更跌倒多於一次。跌倒是長者最常見的意外事故，亦是導致非故意傷害死亡的第二大原因，僅次於交通意外。

物理治療師鍾惠文博士指出，盡管大部分跌倒事故僅造成擦傷或扭傷等輕微或中度傷害，但約10%至15%的個案會出現嚴重傷害，例如頭部創傷或骨折。

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「值得關注的是，長者在髖骨骨折後的死亡風險極高，於一個月內的死亡率可達10%，而一年內則高達30%。這些數據顯示，跌倒不僅影響長者的身體健康，也對其生活質素造成重大影響。」

跌倒會導致長者的活動能力和自理能力急劇下降，部分長者需入住護養院，接受長期護理。「因跌倒而髖骨骨折入院的長者，其入住護養院的機率是其他原因入院者的3倍。」這不僅對家庭構成沉重的照顧負擔，也對醫療資源造成壓力。因此，提升社會對跌倒問題的認知，以及落實防跌措施，刻不容緩。

長者跌倒會帶來連串問題：身體不適疼痛、生活質素變差、依賴他人生活以及心理上產生懼怕跌倒的壓力，部分嚴重者更可能需長期臥床。（相片：iStock）

跌倒  內外因素交織

他表示，跌倒往往是內外多重因素共同影響的結果。

內在因素：
身體功能退化：隨着年齡增長，長者的視覺、聽覺和反應能力逐漸退化，容易對周遭環境反應不及。
患病與服藥：常見的痛症、高血壓、中風後遺症或服藥副作用，均可能影響平衡力與步態協調，增加跌倒風險。
認知能力問題：部分長者可能因智力殘障或認知能力下降，例如輕度認知障礙或早期腦退化，對危險的察覺能力下降或未能正確使用助行器具，進一步增加跌倒風險。
肌力減退：肌肉力量減退與肌少症也是關鍵成因之一，長者步行時因肌肉支撑力不足，容易失足。

弓箭步伸展做法：維持10秒為一次，每邊5次。（相片由被訪者提供）

外在因素：
環境風險：家居及社區環境潛藏不少風險，如濕滑的地板、地毯翹起、光綫不足、地面不平、雜物過多或穿着鞋底過滑的鞋履，都是導致跌倒的常見外在因素。
心理陰影：有些長者因曾經跌倒而出現「跌倒恐懼症」，變得不敢走動，結果活動量減少，進一步導致肌力下降和平衡能力變差，形成惡性循環。

坐姿抬腿做法：左右交替抬腿，維持3秒放下為一次，共20次。（相片由被訪者提供）

選對助行器具助穩步

面對行動不穩的情況，助行器具是一項實用且有效的防跌工具。鍾惠文博士建議，若長者在過去3個月內曾跌倒、平衡力不足、肌力明顯下降，或因地面不穩而感到步履困難，便應考慮使用合適的助行器，如枴杖、四腳枴杖或助行架等。這些工具能有效分散體重、增加穩定性，幫助長者在日常生活中更安心行走。

他教路，選擇助行器時，應根據個人需要與身體狀況決定其穩固程度。使用時，枴杖的手柄高度應與手臂成30度角，底部亦必須配有防滑膠墊。

站姿踮腳做法：維持3秒為一次，5-10次。（相片由被訪者提供）

此外，定期檢查器具的穩固性和零件是否鬆脫，也是確保安全的重要步驟。適當的助行器不僅能支援行動，更能提升使用者的信心，減少對跌倒的憂慮。長者在物理治療師指導下學習正確使用方法，亦可進一步提升效果。

長者安全自保指南

萬一不慎跌倒，鍾博士說冷靜應對並正確處理，有助減少進一步傷害。「首先，長者應檢查自己是否受傷，例如有否劇烈疼痛、出血或無法移動的情況。若懷疑骨折或其他嚴重傷患，應避免移動身體，並立即尋求協助，例如大聲呼救、使用求助裝置或撥打緊急熱綫求援。」

抬腿單腳站立做法：左右交替抬腿，維持3秒放下為一次，共10次。（相片由被訪者提供）

若無明顯受傷，可嘗試自行慢慢起身。鍾博士建議，先側身翻轉，接着用手撑起身體至跪姿，然後慢慢移動到椅子或床邊，再穩穩站起並坐下休息。不論是否受傷，事後都應通知家人或照顧者，以便觀察是否有延遲出現的不適症狀並尋求醫療協助。

此外，長者們應預防跌倒再次發生。長者及其家人或照顧者應檢視當時跌倒的環境與原因，例如地面是否濕滑、燈光是否昏暗、地毯是否鬆動等，並及時加以改善。

 

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