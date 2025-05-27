健康專欄｜足底筋膜炎　腳踏實地就痛到寸步難行

一早起床落地，或者久坐後起身時，腳底、尤其是靠近腳跟的地方，突然傳來劇痛或刺痛，令人舉步為艱，但若忍痛走幾步，疼痛又會逐漸緩解，便很大可能是足底筋膜炎作怪。

筋膜是一種身體的組織，用來連接身體的不同部位，而足底筋膜就位於腳掌與腳跟中間，連接腳跟和腳趾的組織，支撑整個足弓以維持其穩定性，幫助緩解走路時的衡擊力。

長期走路或體重過重容易造成足底過度受壓，是引起腳底或足跟部發炎的主因，因此需要久位或久走的職業，如教師、餐飲業、銷售員都是高危族群，又或跑步姿勢不佳及過度運動也會帶來風險。

留意3大徵狀

足底筋膜炎的典型症狀有：

一、晨起踩地的瞬間足跟刺痛、劇痛或麻電感，行幾步後疼痛輕微緩解。

二、久站或長時間走路後足跟症狀加重，休息後症狀有所緩解。

三、初起時通常只影響一邊腳底，若沒有適當處理另一邊腳也會受累。

此病的發病部位大部分集中在足跟處，有時也可影響足弓深凹內側肌群或前腳掌底肌肉層，甚至可波及整個腳跟和小腿，出現腳跟周圍疼痛及小腿肌肉緊繃。

患者若能好好休息，即使沒有積極的治療，筋膜或可能自行及慢慢恢復，但實際上，我們不可能整天不走動，而只要一走動，筋膜就會受到刺激引發疼痛，因此還是建議患者盡早接受治療，以免受皮肉之苦。

筋骨退化氣血虛

足底筋膜炎屬於中醫「痹症」的範疇，成因可以是外感寒濕、肝腎虧虛或氣血不足，引起足少陰腎經及足太陽膀胱經氣血不通，筋骨失養而形成。因為中醫認為「肝主筋、腎主骨」，年老體衰及肝腎虛損造成筋骨退化、氣血虛衰，導致運動功能下降，筋骨因失去濡養而易作拘攣緊繃，導致足底筋膜張力增加，誘發疼痛。

從經絡的觀點來看，足底是人體十二經脈之一的腎經經過之處，故若腎氣虛衰或脈絡瘀阻時，就會致使足跟作痛，因此不少足底筋膜炎患者也有腰痠背痛、肩頸痠痛等情況，便與肝腎不足、氣血循環的障礙有關。

治療足底筋膜炎需要先判斷患者是屬於哪一種證型，除了肝腎不足或腎氣虧虛以外，亦可以是濕熱阻滯、濕阻經絡，或氣滯血瘀及血虛等證型。

針灸按摩中藥 三管齊下

一般來說，針灸及按摩對於足底筋膜炎有相當好的效果，配合中藥按證型以能滋補肝腎、柔筋養血、活血止痛，以達到通經活絡、消腫散瘀的功效，再加上充份休息，患者普遍都能擺脫腳痛困擾。

事實上，足底筋膜炎並不是難醫的病症，患者只要接受適當的治療及足夠休息，大多數人都可以得到很好的結果。為減低患病及復發風險，大家日常宜保養足底筋膜，例如以約40度的溫水泡腳、以踩網球的方式滾動揉搓筋膜，以及做一些足底筋膜撑展運動，譬如腳伸直並以腳跟觸地，腳前掌曲起抵牆，至小腿有牽拉感便可。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《足底筋膜炎 腳踏實地就痛到寸步難行》。

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