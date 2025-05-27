新冠疫情｜台灣新冠確診病例一周暴增113%　疾管署公佈最新高峰期預測【附中港台日韓泰疫情概況】

【新冠疫情／確診／陽性率／新冠病毒】各地新冠疫情確診數字持續攀升，台灣疾病管制署今日（27日）公布最新監測數據顯示，指當地確診數字暴增113%，一周已經高達4.2萬人求醫。當局估計，這波疫情仍未到頂，最高峰可能單周會多達20萬人確診。

據疾病管制署統計，2025年第21週（5月18日至5月24日）全台新冠就醫達41,402人次，較前一週激增113%，同時新增102宗重症與19宗死亡病例，皆創下今年單周最高紀錄。疾管署副署長羅一鈞預計，這波疫情高峰將落在 6月底至7月初 ，屆時單周就醫人次恐達15萬至20萬。

新冠疫情｜端午連假恐加速疫情擴散

隨著端午連假將至，疾管署呼籲市民出遊，出入醫療機構、搭乘大眾運輸工具或前往人潮聚集的室內場所，或參加聚餐活動時，宜配戴口罩保護自己，避免加速病毒傳播。如有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應留在家中休息，避免不必要外出。初癒患者應在症狀緩解後5日內持續配戴口罩，並盡量在家休息。

新冠疫情｜重症死亡多未接種疫苗

統計顯示，今年以來國內新冠併發重症個案累計達432例，其中66人死亡。分析發現重症患者多為65歲以上長者與慢性病史患者，近9成未接種JN.1疫苗，顯示疫苗接種仍是防重症關鍵。

新冠疫情｜國際疫情同步升溫

全球新冠陽性率持續上升，目前主流變異株為LP.8.1。亞洲地區包括中國、香港與泰國疫情亦呈上升趨勢，主要流行株為NB.1.8.1，與我國目前主流株相同。

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新冠疫情｜香港：創一年新高

本港衞生署衞生防護中心於5月15日公佈，本港新冠活躍程度創最近52周新高，確診病例以變異株XDV佔比最高，過去四周共有81宗成年人重症個案，當中有30人死亡。衞生署呼籲市民提高警覺，加強個人衞生和保護措施，包括盡快接種初始劑次疫苗。

新冠疫情｜中國內地：陽性率上升至16.2%

上月接獲的新冠病毒報告病例全省共有23,188宗，新冠病毒檢測陽性率整體呈上升趨勢，陽性率從3月底的7.5%，上升至5月初的16.2%，南部省份高於北部省份。當局分析指，雖然新冠疫情升溫，但相信不會超過去年的最高峰，監測結果亦顯示流行病毒株亦未有明顯變化。

新冠疫情｜日本：疫情相對較穩定

根據日本厚生勞動省5月16日公佈，5月5至11日一周內，全國新冠患者總數為3,604人，感染人數在持續減少，比前一周減少623人，新增住院患者為449人，每間醫療機構的新型冠狀病毒患者人數為0.94人，比前一周下降了0.16人，是自2023年5月COVID-19被歸類為第5類感染症以來首次低於1人。

確診人數及地區概覽：

【最多】岐阜縣2.29人

新潟縣1.87人

山梨縣1.57人

【最少】東京都0.48人

新冠疫情｜韓國：住院人數增加

根據韓國疾病管理廳（KDCA）於5月21日發佈病情概況，南韓在今年第19週（5月4日至10日）因新冠住院的本土患者人數為146人，較前一週的115人有所增加。今年從1月到第19週，累計住院患者已達2,222人。

新冠疫情｜泰國：潑水節令感染個案激增

泰國衛生部疾病控制局公佈本月11日至17日期間，新冠確診人數為33,030人，較前一周增加兩倍以上，約16,000人。感染者中有1,918人住院治療，其中2人死亡。首都曼谷的感染人數最多，達到6,290人，以30多歲患者最多。當局推測今年4月潑水節期間，成為感染個案激增的主因。

新冠肺炎｜病毒進化三大特徵：更易傳播、更會躲藏、更難察覺

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁撰文，指出新冠病毒改玩「潛行」模式，新型變異株KP.2、JN.1、XBB 等「FLiRT 家族」，比起舊病毒株更容易人傳人。從近來確診的病例可見，就算過去曾經感染新冠或打過疫苗，也可能再次中招，且這波感染症狀像感冒、腸胃炎，肺部卻可能默默出現「毛玻璃」狀的病變，病毒變得更易傳播，症狀亦更難察覺。

黃軒綜合出5大最新病徵，當中發燒和喉嚨痛不一定是最主要的症狀：

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腹瀉：以為只是吃錯食物

全身無力：覺得只是捱夜，睡眠不足

頭痛：當成讀書或是用手機過久

喉嚨輕微乾癢：不是劇痛常被無視

嗅覺變鈍：需要仔細留意才會發現

新冠肺炎｜應對新變種4招應對

面對症狀表現的變化，黃軒指出，就算沒有發燒亦不等於沒有感染病毒，因病毒變種後可能僅表現為輕微不適，忌掉以輕心。第二，當身體出現輕微不適就要留意，萬一出現發高燒等嚴重症狀，就要立刻求醫，避免延誤治療。第三，若前往人煙稠密的地方時，最好戴口罩保護自己。建議採取以下措施應對最新一波的疫情：

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新冠肺炎｜成人6大重症症狀

據台灣疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，呼籲患者如快測呈陽性後，出現以下重症症狀速求醫：

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新冠肺炎｜兒童8大重症症狀

此外，這波疫情感染人數有年輕化趨勢，有醫生提醒，若兒童感染新冠後出現以下症狀，恐是重症先兆，呼籲家長要留意並立刻帶同就醫：

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