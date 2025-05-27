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粵車南下｜梁振英倡分階段增配額　田北辰：粵車南下泊人工島「離地」

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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多次押後推行的「粵車南下」方案，當局預期今年內公布細節。（資料圖片）

消息指「粵車南下」最快年底實施，一直關注有關安排的全國政協副主席梁振英今日再提推行建議，即在預先申請和批准單次通行證的前提下，分階段放寬准入場所及增加配額，並視乎情況增加或減少。

梁振英今日在社交平台建議，在預先申請和批准單次通行證的前提下， 第一階段每天配額100部粵車，只准入港珠澳大橋口岸停車場；兩周後可准入大嶼山，可以去機場、迪士尼等，東涌則列為禁區，也不許上青馬大橋；再兩星期後，每星期遞加100個配額，亦可視乎情況減少配額。
 

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田北辰建議在迪士尼、機場設停車場

實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台發表意見，指粵車南下停泊人工島的安排「離地」，直言不同意相關做法，他認為無人會想駕車去港珠澳大橋，然後帶著行李下車轉乘巴士，質問「與停泊在珠海關口附近轉巴士有何分別？」

咁同泊輛車喺珠海關口附近轉巴士有乜分別？定係你覺得有人為咗享受喺港珠澳大橋嗰幾公里嘅駕駛感？

他認為，第一階段應讓粵車直接入香港境，但不適宜直接駛入市區。他建議，在迪士尼、機場及欣澳站設「粵車南下」停車場，方便旅客搭港鐵去市區及使用香港機場服務。

張欣宇：粵車南下及港車北上難完全對等

香港新方向立法會議員張欣宇早前建議設申請者資產門檻，遭梁振英批評「欠缺基本政治常識」。他今日出席電台節目時解釋，廣東省有車家庭逾千萬、「抽幾千個配額會體驗好差」，故提議「定向配額」，有關做法亦是廣東省的做法。張又認為粵車南下及港車北上難做到完全對等，因本港面積及空間與內地「不對等」。

根據廣東省公安廳列出的内地企業申請入出香港商務車指标，申請條件包括：（1）上一年度納稅數額達到100萬元以上，並已在廣東省登記的國有企業、集體企業、民營企業，或在廣東省登記的金融機構，或在内地登記的金融機構在廣東省的分支機構，可以申辦1個内地入出香港商務車指标。

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