吳鎮宇兒子費曼｜吳鎮宇16歲仔被偶遇外形遭網民批評　自稱廢人發文回擊網絡欺凌

【吳鎮宇 / 吳費曼 / 網絡欺凌】現年63歲的金馬影帝吳鎮宇，近年來將工作重心轉移至內地，拍攝電影、參加綜藝，雙線開花。他2014年和兒子吳費曼一同參加內地真人騷《爸爸去哪兒2》，憑藉費曼可愛的長相及父子間有趣的相處，大受網民歡迎。

費曼可謂是不少網民「看著長大」，近年來他的外表一直受網民關注，早前他在港鐵灣仔站被網民捕獲，雖然身形較此前受了不少，但外貌仍收到部分網民批評；對種種質疑，他近日在內地社交平台微博發帖強硬回擊。

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吳鎮宇兒子費曼｜港鐵站被偶遇因外形遭網民批評

日前有網民在小紅書發帖合照，分享偶遇費曼的經歷：「幸運，在香港偶遇費曼，在灣仔地鐵站一抬頭就看到了小時候電視上看到的人，太幸運了」；圖片中，費曼蓄中分長曲髮，身著黑色T恤，身形較高峰期消瘦不少；但帖文發出後，部分網民仍留言批評他的外貌和身形。

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吳鎮宇兒子費曼｜自稱廢人回擊惡評：別浪費口水

對此，費曼前日（25日）在微博以「擱淺的人」為題，發帖回擊部分網民的惡評：「如果不喜歡現在的我可以離開。不用嘗試殺掉現在的我，為了你們理想中的我。謝謝大家的評價，但還是別浪費口水在我這個廢人上了。我的微博沒有意見箱。」

另外，費曼還上載了多張扮鬼臉、做搞怪表情的照片；向佐在帖文下留言力撐：「忘記有我在嗎？兄弟？隨時都在，喜歡著呢」。

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