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DIY雪糕食譜｜夏天小朋友扭食雪糕？ 簡單3步自製無添加雪糕 不含乳化劑及反式脂肪

兒童健康

撰文： 李綉珊

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

小朋友成日扭食雪糕？怕雪糕太多添加劑？ 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。

【雪糕食譜／添加劑／反式脂肪／兒童健康／自製雪糕】夏天到了，想吃雪糕又怕市售雪糕添加劑太多？不妨試試自己動手做！只需簡單3步，就能做出4款健康又美味的雪糕，讓你和家人一起享受親子時光，食得安心又開心。

只需簡單3步，就能做出4款健康又美味的雪糕，讓你和家人一起享受親子時光，吃得安心又開心。(iStock圖片)

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雪糕食譜｜保護孩子健康從原料開始

小朋友愛吃雪糕，尤其是色彩繽紛的包裝雪糕，總是讓他們難以抗拒！但作為家長，看到市面上的雪糕含反式脂肪、乳化劑等添加劑，確實會擔心對孩子的健康影響，例如心血管疾病、高血壓或代謝問題。註冊中醫師馬琦傑表示，與其完全禁止，不如教導孩子認識食物，從原料開始，讓他們學會選擇健康的飲食方式！以下是一個簡單的DIY雪糕食譜，無添加劑、低糖又健康，還能讓孩子參與製作，增添樂趣！

雪糕食譜｜DIY健康雪糕食譜

  • 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。
  • 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。
  • 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。
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  • 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。
  • 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。
  • 簡單3步自製4款無添加、低糖健康雪糕。

自製雪糕不僅健康無添加，還能隨心搭配口味，如加入黑朱古力脆粒、原塊曲奇餅碎、新鮮士多啤梨等。此外，若家中沒有龍舌蘭蜜，可另選一些天然甜味，千萬不要落化學糖。無論是夏日消暑還是派對甜品，這款雪糕都能來滿足感！快試試吧，讓味蕾沉浸在濃濃的幸福滋味中！

雪糕食譜｜與女兒「約法三章」

小朋友成日扭食雪糕？怕雪糕太多添加劑？ 簡單3步自製4款健康雪糕。(iStock圖片)

註冊中醫師馬琦傑建議，父母可先跟孩子「約法三章」，既能滿足孩子小小渴望，又能保護他們的健康：

  • 1）每星期只可吃1次，每次只可食1個scope 50ml 左右，不可和其他糖或蛋糕一起食用；而且，吃雪糕後要飲暖水。

原因：過多糖分令身體發育出現問題

  • 2）避免吃包裝雪糕

原因：反式脂肪及乳化劑對身體出現影響。

  • 3）如有鼻敏感、肚痛；一律不可以食

原因：出現以上症狀，虛寒開始成病，是時候祛寒祛濕，不可加重病情。建議透過食療、熱療、浸腳、按摩祛寒祛濕。

雪糕食譜｜虛寒體質避免食用雪糕

如有鼻敏感、濕疹或虛寒體質（咳, 感冒、忽冷忽熱、脾胃差），建議避免食用雪糕，以免影響健康。

同場加映：18款夏日水果熱量排行榜

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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