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夏韶聲演唱會︱陳淑蘭任記者會主持 鄭子誠驚喜現身打氣　Danny攜師父竹田和夫所贈師公簽名結他到場

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

夏韶聲《Last Summer》演唱會記者會。

「香港搖滾教父」夏韶聲（Danny Summer）將於8月2日至3日舉行《Last Summer》演唱會，今日（5月27日）舉行記者招待會，同日紅磡隧道口更有巨型廣告，宣佈演唱會門票於明天（5月28日）正式公開發售。

今次記者會難得邀請到陳淑蘭（蘭子）出任主持，不過連蘭子都好奇問Danny，為何會邀請自己做主持呢？他解釋：「這個年代搞活動，拍的不是靚相就沒意思啦！」

陳淑蘭任夏韶聲《Last Summer》演唱會記者會主持。

夏韶聲演唱會︱為歌迷揀紅館開騷

演唱會主題是《Last Summer》，蘭子就問到Danny是否代表這次是最後一次演唱會呢？Danny表示《Last Summer》這個演唱會名稱，跟主辦單位藝能製作負責人葉偉忠度了很久，「《Last Summer》是去年還是最後的意思，就大家自己想想吧！」

講到Danny在2000年舉行首個個人演唱會時，已是在紅館舉行，雖然25年間他到過多個場地開騷，但今次仍堅持開第4次紅館騷，Danny解釋當中特別原因，「我細個住在紅磡機利士路，真的是望着紅館興建，後來紅館開幕我還有幸去打手印，而我好多謝一班歌迷多年來一直好擁護我，一定要搵個體面的地方演出，而在香港開騷紅館是個標誌性地方，所以堅持在這裏舉行《Last Summer》。」

夏韶聲《Last Summer》演唱會記者會。

夏韶聲演唱會︱感激朋友支持愛錫

《Last Summer》演唱會Danny將邀請師父竹田和夫和樂隊Super Band同台演出，雖然要睇夏韶聲跟師父竹田和夫同台要等到8月，但這天Danny帶了師父30年前送贈的結他到場，別具意義。「呢支結他是結他製造商專登做給我師父竹田和夫，而師父1983年送給我時，仲搵了我師公B.B. King親筆簽了名，師公都已經走咗，所以世上是獨一無二。」

蘭子提醒Danny這次《Last Summer》演唱會見證他有很多人愛錫，除早前幫手拍片支持的古天樂、陳小春、鄭國江老師、高志森導演，鄭丹瑞及曾志偉等等，這天鄭子誠還親到現場打氣。

Danny亦好認同，稱：「我個女都有提醒我，有很多人愛錫，還有我近呢20多年畫漫畫多數是自己一個人，所以不知出面歌迷的反應如何，但慶幸每次見到歌迷的反應，都令我好感動，好錫我！」

竹田和夫在30年前贈夏韶聲結他。

夏韶聲演唱會︱獲贈特別版黑膠碟

《Last Summer》演唱會主辦單位這天準備了由演唱會海報特別訂造，只此一張的黑膠碟送贈Danny珍藏，主辦單位的藝能製作代表葉偉忠、TOPTOP Production代表Billy Leung 及Dream代表Ross Tam，還親臨現場致送這份很有紀念價值的禮物給Danny。

葉偉忠解釋這份禮物的寓意，「今次演唱會海報當初也做了幾款顏色，其中藍色的一款Danny特別偏愛，因為Danny是個Blue Singer，所以黑膠唱片封套特別用藍色做。」本身也是黑膠碟迷的Danny，收到這份禮物當然份外開心。

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