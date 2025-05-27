校園神曲｜陳柏宇與佛山小學生合唱數學版《你瞞我瞞》　獲封校園苦情歌：條公式搵我笨

【陳柏宇/你瞞我瞞/佛山小學】歌手陳柏宇（Jason）與太太符曉薇婚後育有兩女，由於囡囡精靈可愛，深受網民歡迎。Jason還經常與細女Audrey進行「早餐直播」，吸納不少家長和小朋友粉絲！近日Jason就走入佛山小學校園，與小學生齊齊合唱成名曲《你瞞我瞞》，卻被當場嫌棄?

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陳柏宇名曲｜走入佛山小學校園唱數學版《你瞞我瞞》

Jason向來形象健康，是大家心目中喜歡吹水的「陳伯」，陳伯最近獲佛山一所私立小學邀請，與班上的同學仔齊齊合唱首本名曲《你瞞我瞞》。從學校上載的影片可見，坐在課室的陳伯情深款款地唱：「無言的親親親侵襲我心」只是唱了一句，他身旁的女同學即一臉嫌棄對他說：「陳伯，我哋小學生嘅苦情歌應該係咁唱㗎！」

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然後學生們就齊齊用廣東話唱出改寫了歌詞的數學版《你瞞我瞞》：

無情的考考考試六十分

求原因溫書溫到睡不穩

如除法錯在未細心

條公式搵我笨

咪嘈住我

我要重拾我數學課

陳柏宇名曲｜成績並非唯一標準

由於學生們唱的時候七情上面，肉緊程度足見對數學課又愛又恨，而陳伯聽完後，就「招積」回應：「考試得六十分低咗啲喎！」此時影片彈出字幕：「成績並非唯一標準，六十分也值得歡呼。」令家長和學生同時作出反思。

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陳柏宇你瞞我瞞｜網民驚訝國內老師推廣廣東歌

不少網民對於陳伯突然現身佛山都感好奇，議論紛紛他是否鋪路到內地發展，但有心水清的網民就將重點放於廣東歌上面，留言謂：「搞清楚先講好啲，呢間係佛山嘅私立學校，都係貴價學校，個音樂老師好努力推廣東話，教學生唱好多廣東話歌，希望通過歌離（嚟）等學生多講，沒辦法，依家廣東學校都係普通話，確實好多人唔識廣東話，唔延續遲下廣東話歌市場越黎（嚟）越細。」

網民隨即和應：「陳伯上去我唔驚訝，驚訝嘅係廣東仲有小學生識廣東話，不過我諗只係少數」、「呢間學校一直係度推廣東話歌，依家好多學校學生都講普通話，我覺得好有意義喔。」

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