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Hellosss好去處｜Ian陳卓賢生日展巨型飛行棋主題　設5大打卡位＋巨型扭蛋＋DIY手機殼

親子好去處

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳卓賢國際歌迷會今年將以「Gliding Towards the Light 飛行．不懈」為題，由即日起至6月27日期間於啟德AIRSIDE舉辧生日展覽。

唱作歌手Ian陳卓賢將於6月9日迎來32歲生日，陳卓賢國際歌迷會今年將以「Gliding Towards the Light 飛行．不懈」為題，由即日起至6月27日期間於啟德AIRSIDE舉辧生日展覽，讓大家一步步回顧Ian過去一年的多個重要里程碑，陪伴他繼續往前飛翔。

專題影片
Hellosss好去處｜Ian陳卓賢生日展巨型飛行棋主題　設5大打卡位＋巨型扭蛋＋DIY手機殼

Ian陳卓賢生日展｜以飛行為主題 回顧1年歌影視作品

生日展覽以「飛行．不懈」命名，並採用紙飛機及飛行棋為主題。紙飛機象徵Ian對音樂與演出的堅持與追求，即使過程中面對逆風而來的各種挑戰，依然努力不懈地向目標進發。適逢Ian生日期間將到澳洲舉辦首個個人海外巡迴演唱會，歌迷會特意聯手澳洲分部全力為他的演唱會澳洲站應援，為Ian及團隊送上支持。

陳卓賢國際歌迷會由即日起至6月27日期間於啟德AIRSIDE舉辧生日展覽。（TOPick記者攝）

Ian陳卓賢生日展｜聯乘澳洲歌迷會應援

由6月起，一系列大螢幕應援將於墨爾本及悉尼多個熱門地段陸續登場，包括墨爾本Emporium、QV Melbourne、悉尼中央車站、以及悉尼市中心最具代表性的歷史建築Queen Victoria Building（QVB）。而澳洲分部更將當地文化融入應援計劃中，邀請了當地街頭藝術家於墨爾本著名的「戶外畫廊」Hosier Lane創作陳卓賢生日壁畫，絕對是一眾歌迷打卡必到之選。

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Ian陳卓賢生日展｜巨型飛行棋樂園設5大打卡位

除此之外，於墨爾本演唱會當日（6月7日），更會有單車手帶着流動Billboard遊走於Yarra River沿岸及演唱會場館周邊，將應援融入當地城市生活中，為整個活動注入活力氛圍，創造出最具澳洲特色的應援體驗，屆時亦會有驚喜「飛船」出現於Yarra River上空，為Ian及其團隊加油打氣！除了眾所周知的樹熊是Ian的「代表動物」之外，另一動物鯨魚於Ian的音樂創作以及一眾Hellosss心中，一直都有非常特別的象徵意義，因此澳洲分部將於Ian生日當天包船出海，安排觀鯨活動，以獨一無二的方式，隔空與Ian一同慶祝他踏入32歲這個重要的日子。

而香港生日展覽場地將化身巨型飛行棋樂園，園內設有五大打卡位，分別紀錄Ian於過去一年在音樂、演出、電影等多個範疇的里程碑。

Ian陳卓賢生日展｜首設DIY手機殼充電器

樂園內更有歌迷會首次設立的自助手提電話、充電器及AIRPODS保護殼製作專區，可以讓各位製作與Ian相關的獨一無二產品。此外，場內亦設有巨型扭蛋遊戲，精美限量禮品包括小卓賢亞加力DIY盒仔、生日主題襪仔、小環保袋等。Hellosss絕對不能錯過！

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