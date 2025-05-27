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女團VIVA︱Carina拍《不夠浪漫的我們》MV食物中毒暈低　MIRROR邱傲然獲封暖男導演

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

VIVA在新歌《不夠浪漫的我們》。

姜咏鑫（Ada）李晞彤（Carina）馬思惠（Macy）張鈊貽（ValC）女團VIVA在今日（5月27日）推出新歌《不夠浪漫的我們》，一改以往跳唱風格，首次挑戰抒情慢歌，而且更是向隊友的表白之歌。

歌曲由資深音樂人KW朱敏希作曲，王樂儀填詞，歌詞「就算不夠優秀都想與你學捱義氣」道出四女這一年來的深厚感情。另外，邀請了Seatravel 和黃兆銘編曲、陳考威監製，調和感情和聲線令歌曲更有穿透力，希望聽眾感受到VIVA的真摯。

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VIVA在新歌《不夠浪漫的我們》。

女團VIVA︱MIRROR成員Tiger執導MV

成軍短短一年，Ada、Carina、Macy跟VALC由原本不太熟悉，到現在感情大躍進。一年過去，見証隊員之間的改變，「可能一開始我嘅voice會好明顯，之後會慢慢就會shift，可能係Ada、然後Macy。喺我哋住宿舍嗰排，feel到Macy突然間好媽媽feel。近期開始覺得VALC對我哋好奇心大咗，因為最近佢會成日都問我哋：『呀！你講咗啲咩啊？咩事呀？』呢個都係我哋行close咗嘅證明。」

今次MV特別邀請MIRROR成員Tiger執導，VIVA對這位「暖男導演」讚不絕口，「佢係一個好warm同埋好有熱誠嘅人，佢好細心，有種好暖男嘅感覺，佢唔係嗰啲會一嚟就好多嘢講，但佢係嗰種喺背後做好多嘢嘅人。佢聽晒我哋啲囉嗦意見，仲要整合得好好！唔會限死我哋，俾好大空間我哋發揮。」

MIRROR成員Tiger執導VIVA新歌《不夠浪漫的我們》MV。

女團VIVA︱Carina拍攝期間突然暈低

MV以啦啦隊為主題，一開始是Macy於隊中出現，然後Ada、Carina及VALC才加入，就如現實生活中，四人成軍的過程一樣。不過最令人難忘嘅係Carina拍攝期間突然暈低。

Carina表示拍MV前兩日食物中毒，不停嘔吐，拍攝當日在沙灘跑了幾轉後便暈倒。

VALC邊說邊笑：「跟住有個sence我哋係要扮傾偈，見到佢隻眼慢慢開始閂埋，哈哈。」Carina接着說：「其實我望住佢哋嘅時候，佢哋已經係慢慢變成白色，我係死頂撐大對眼，但其實係乜都望唔到，唔知道發生咩事。」

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VIVA（女子組合） 李晞彤 姜咏鑫 馬思惠 張鈊貽 Mirror 邱傲然 歌手 組合 MV

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