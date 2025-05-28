WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招

【WhatsApp騙案】騙徒近日重施舊技，假冒「WhatsApp官方安全驗證中心」發送釣魚訊息，聲稱用戶長時間未進行安全認證，要求其輸入一次性的驗證，當受害人輸入後便會中招，其帳戶即時被騎劫，騙徒會假冒受害人向親友借貸，過去一周已接獲20宗相關騙案，損失達100萬港元。要預防中招，警方教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫！

WhatsApp騙案｜WhatsApp騙案再現 騙徒發認證訊息騎劫帳戶

警方昨日於Facebook專頁「CyberDefender守網者」發文表示，騙徒近日重施舊技，再次假冒「WhatsApp官方安全驗證中心」發送釣魚訊息，聲稱其帳戶長時間未進行安全認證，要求輸入一次性「8字代碼」，而這組代碼則是「新裝置綁定授權碼」，受害人一旦輸入，帳戶便會立刻被騎劫，其後騙徒會以受害人的身分，使用WhatsApp向受害人的親友借貸，直至親友致電受害人查證，才揭發事件。

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WhatsApp騙案｜警方教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫

過去一周，警方共接獲20宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失金額高達100萬港元。警方提醒市民提高警覺，並教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫：

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同場加映：2招避開Google_no-reply詐騙郵件

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為了進一步防止個人資料及私隱外洩，WhatsApp推出了全新的「封鎖對話」功能，讓用戶能夠為重要對話加上額外的安全鎖，確保敏感資訊不被他人輕易查看。如果你也希望保護自己的重要資訊，立即按照以下方法將你的對話內容加密！

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