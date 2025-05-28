  • 27°C
香港時間：2025528日 (三) 16:13

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

WhatsApp「騎劫」騙案再現，一周20宗損失百萬警方教1方法免中招！

【WhatsApp騙案】騙徒近日重施舊技，假冒「WhatsApp官方安全驗證中心」發送釣魚訊息，聲稱用戶長時間未進行安全認證，要求其輸入一次性的驗證，當受害人輸入後便會中招，其帳戶即時被騎劫，騙徒會假冒受害人向親友借貸，過去一周已接獲20宗相關騙案，損失達100萬港元。要預防中招，警方教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫！

WhatsApp騙案｜WhatsApp騙案再現 騙徒發認證訊息騎劫帳戶

警方昨日於Facebook專頁「CyberDefender守網者」發文表示，騙徒近日重施舊技，再次假冒「WhatsApp官方安全驗證中心」發送釣魚訊息，聲稱其帳戶長時間未進行安全認證，要求輸入一次性「8字代碼」，而這組代碼則是「新裝置綁定授權碼」，受害人一旦輸入，帳戶便會立刻被騎劫，其後騙徒會以受害人的身分，使用WhatsApp向受害人的親友借貸，直至親友致電受害人查證，才揭發事件。

    最新影片推介：

    童學園
    校長專訪｜名幼創價幼稚園著重多角度思考　校長派4大面試貼士

    WhatsApp騙案｜警方教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫

    過去一周，警方共接獲20宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失金額高達100萬港元。警方提醒市民提高警覺，並教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

    同場加映：2招避開Google_no-reply詐騙郵件

    點擊圖片放大

    延伸閱讀：WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】

    為了進一步防止個人資料及私隱外洩，WhatsApp推出了全新的「封鎖對話」功能，讓用戶能夠為重要對話加上額外的安全鎖，確保敏感資訊不被他人輕易查看。如果你也希望保護自己的重要資訊，立即按照以下方法將你的對話內容加密！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

    更多相關報道：

    詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招

    網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己

    網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

     

    相關文章

    詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
    15:00 2025/05/25
    詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
    手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
    11:00 2025/05/11
    手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
    手機保護貼｜手機螢幕保護貼已無必要？　日媒拆解利弊：隨時增耗電量！
    17:17 2025/05/19
    手機保護貼｜手機螢幕保護貼已無必要？　日媒拆解利弊：隨時增耗電量！
    網絡詐騙｜Google警告勿打開3種郵件　易陷詐騙危機被呃錢【附Email防騙招數】
    17:35 2024/12/24
    網絡詐騙｜Google警告勿打開3種郵件　易陷詐騙危機被呃錢【附Email防騙招數】
    網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
    14:00 2025/02/15
    網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
    網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己
    14:54 2025/03/12
    網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己

    你可能感興趣

    詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
    15:00 2025/05/25
    詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
    手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
    11:00 2025/05/11
    手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
    手機保護貼｜手機螢幕保護貼已無必要？　日媒拆解利弊：隨時增耗電量！
    17:17 2025/05/19
    手機保護貼｜手機螢幕保護貼已無必要？　日媒拆解利弊：隨時增耗電量！
    WhatsApp 網絡保安 罪案 社交平台 警務處

    最高瀏覽

    移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果
    移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果
    烏冬推介︱烏冬含鈉添加劑增患胃癌風險　12款烏冬鈉含量大公開 推薦零鹽烏冬名單
    烏冬推介︱烏冬含鈉添加劑增患胃癌風險　12款烏冬鈉含量大公開 推薦零鹽烏冬名單
    健康無價｜53歲知名男主持人急病入院　高燒40℃現幻覺離死亡極近：健康最重要
    健康無價｜53歲知名男主持人急病入院　高燒40℃現幻覺離死亡極近：健康最重要
    急症室最長等候時間（05月28日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（05月28日 時間12:05）
    求子辛酸︱移日網紅大J愛妻6次試管嬰兒失敗　擲30萬美金赴美找代母產子
    求子辛酸︱移日網紅大J愛妻6次試管嬰兒失敗　擲30萬美金赴美找代母產子