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港版DeepSeek｜立法會議員率先試用　「港版DeepSeek」可預測下屆特首？

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

立法會議員率先試用，「港版DeepSeek」可預測下屆特首？

【港版DeepSeek／港文通／港話通】俗稱「港版DeepSeek」的「港文通」、「港話通」，過往只在政府內部試用，據聞立法會「近水樓台」最近獲邀試用，昨日舉辦簡介會，有議員助理笑稱擔心失業，但多人指系統仍多不足，包括資料來源只有內媒。

港版DeepSeek｜版權問題 資料來源暫以內媒為主

據知，港府為讓議員可以盡早試用港版DeepSeek，擬分批為議員及其助理開通帳戶，港府昨日安排人員介紹用法，認為有助整理講稿及資料研究。昨日簡介會上，據聞有議員關注，現時系統的資料來源為何都是來自內地新聞，開發方解釋稱是受限於版權問題，所以未能完全收錄香港本地媒體或外媒的資料，正與港媒商討。

與會者引述開發者指，港版系統的一大賣點是，比內地版DeepSeek更開放、「客觀」，例如內地版DeepSeek會拒絕「預測下屆特首」，但「港話通」則會搜尋網上所有資料，並如實呈獻各方的推測，但不會夾雜主觀判斷。

港版DeepSeek｜預測李家超連任可能性較高 另列5潛在人選

本報實測發現，要求內地版DeepSeek「預測香港下屆特首」時，若未經深度思考，答案並無預測人選，而是強調「堅信中央政府會根據香港的實際情況和整體利益，選擇最合適的人選來擔任下任特首。」

但經過深度思考的答案，則有系列分析，結論是：

現階段預測下任特首仍為時尚早，但李家超若能在任期內有效應對挑戰並維持中央信任，連任的可能性較高。未來需密切關注香港社會動態及中央政府表態。

內地版本DeepSeek未經深度思考的答案。

不過，若在香港向DeepSeek提出同樣問題，即使未經深度思考，亦有系列分析，並預測「現任特首李家超連任的可能性較高」，同時列出5個潛在替代人選（若李家超不連任），包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、行會召集人葉劉淑儀、前特首林鄭月娥，並分析各人優勢和劣勢。結論則按幾率列出三種可能性：

最有可能情況：李家超在中央支持下競選連任並成功當選。

次要可能：若李家超不參選，政務司司長陳國基或保安局局長鄧炳強可能成為主要候選人。

﻿黑馬人選：不排除有商界或專業界別人士（如金融、法律界）在中央協調下參選。

點擊圖片放大
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若經深度思考及聯網搜尋後，結論亦是：「李家超若選擇競選連任，仍是下一任特首的有力人選。」

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與會者：系統仍「有排學」 內容偏積極正面 

有出席簡介會者笑言繼續發展下去，議員助理可能要失業，但亦有人稱毋須擔心，因為系統仍「有排學」，又指港版DeepSeek是否客觀「見仁見智」，但「政治十分正確」，生成的文章內容偏積極正面，關注若想提反對意見，系統能否寫到。

香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）開發的「港文通」主要可用來撰寫文件、翻譯等文書工作，今年2月以DeepSeek技術為基礎進行更新，同時供各政策局及部門試用。至於「港話通」是基於HKGAI大語言模型開發的聊天機械人，政府計劃於今年下半年供市民使用。

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