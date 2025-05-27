銀髮經濟｜廠商會促優化資助機制　議員籲提高樂齡科技產品與長者適配度

港府今日宣布30項措施促進銀髮經濟，廠商會建議優化資助機制及鼓勵企業創新與適老化轉型，以進一步推動銀髮產業發展。立法會議員則提議培訓課程要融入創科元素。

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廠商會曾就推廣銀髮經濟提出多項建議，獲政府採納，包括在展覽活動中加入銀色元素等，會長盧金榮認為，政府帶頭從五大範疇入手，有助推動銀髮商業文化在社會各界的滲透與普及，讓市場更積極回應長者的多元化需要。

為進一步推動銀髮產業發展，廠商會認為要優化資助機制，建議讓接受居家安老的長者可以個人身份申請「樂齡及康復創科應用基金」，並將「長者醫療券計劃」的適用範圍擴展至購買或租借樂齡科技產品，以提升長者的科技應用能力與生活質素，並盤活市民樂齡消費的能力。

李世榮：僅加強退休三寶略嫌不足

民建聯福利事務發言人李世榮指出，不少長者具消費力，部分更擁有可觀財富和資產，認為政府僅推動七項銀色財務及保障，且主要為加強推廣現有退休三寶等政策，略嫌不足，當局應增加力度，透過多元金融產品，令長者透過合理投資，靈活理財等令財富增值，從而推動「銀色產業」加速發展。民建聯人力事務發言人顏汶羽建議政府在推出針對銀齡人士的培訓措施時，可考慮改造勞工處就業中心成支援長者就業點作配合，並以招聘車形式，深入長者社區，宣講適合長者的培訓課程及就業配對。

工聯會會長吳秋北指出，長者是否願意為樂齡科技產品買單，還需要看產品與他們的適配性、產品價格的可負擔性。指現時不少長者在使用樂齡科技產品時會遇到障礙。此外，一些產品因研發投入高導致定價昂貴，超出一般長者的承受能力。對此，吳秋北建議，政府或可聯合社區，為長者舉行教育普及，並探尋降低成本的可持續發展模式。

陳祖恒建議培訓課程融入創科元素

要進一步釋放「銀色生產動力」，經民聯立法會議員陳祖恒認為可從創新科技層面着手，例如加強與科研機構及相關半官方機構合作，在中高齡培訓或再培訓課程中，加入更多創科內容元素，協助年長人士在職場上更與時並進、不斷提升競爭力。



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