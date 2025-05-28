區議會｜18區區議員組足球隊　兩港超聯球隊主席「加盟」

全港十八區都有地區足球隊，大埔、北區、九龍城、冠忠南區等「區隊」競逐港超聯賽事，大埔更是應屆港超聯冠軍。原來，18區區議員最近組足球隊，是因立法會足球隊隊長李世榮促成。

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18區區議員最近組足球隊，有約50名區議員報名，需申報球齡、是否足球隊隊伍代表成員、擅長位置等。6月7日會先「練波」，6月14日會對戰立法會足球隊。據聞，至少兩隊港超聯球隊的主席，身兼區議員的大埔林奕權和北區朱浩賢亦是隊員。

18區區議員組足球隊因李世榮促成

原來，區議會成立足球隊是由立法會足球隊促成。今年接任立法會足球隊隊長李世榮認為，新時局下，加強立法會議員和區議員的合作和溝通，有助地區治理，但功能組別和選委界議員較直選議員少些機會與區議員交流，所以希望透過足球賽加強彼此的認識，強調足球是其次，只是形式。他又稱，立法會足球隊過往會找不同團體友賽，今次找區議員，也是因不太想團體重複。

李世榮話，早前向民青局副局長梁宏正提及想法，對方亦認可，遂由民政署幫助組織。他形容，區議會隊很認真「備戰」。

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