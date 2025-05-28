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免費機票｜大灣區航空送來回機票　限時5日搶購包20kg寄艙行李

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

大灣區航空免費送1500套來回機票！

【大灣區航空/邱鋒澤/黃偉晉/免費機票】大灣區航空（GBA）推出免費機票大放送活動！5月28日（今日）起5月30日，以及6月3日至4日，每日送出300張來回機票。參加者只需追蹤大灣區航空社交媒體並搜索關鍵字，即有機會獲得特定航線免費來回機票一張，還包免費手提及托運行李！今日中午12時開搶！

最新影片推介：

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校長專訪｜名幼創價幼稚園著重多角度思考　校長派4大面試貼士

免費機票｜參加方法

大灣區航空與兩位人氣偶像邱鋒澤及黃偉晉攜手，送出熱門航線機票。是次活動共1,500個名額（每日300個），即送出1,500張由香港出發的來回機票！參加方法非常簡單，步驟如下：

1. 追蹤大灣區航空的FacebookInstagram帳號；

2. 留意活動當日早上10時社交媒體公布的特定航點

3. 留意活動當日中午12時公布的指定關鍵字

4. 於Google搜尋該關鍵字以進入活動網頁獲取優惠碼

5. 於大灣區航空官網輸入優惠碼訂購特定航線免費來回機票。

提提大家，每條航線每日限定300張，每人只限訂購來回機票一張。名額有限，先到先得。受條款及細則限制。獎賞機票不包括燃油附加費及其稅項。個別航線旅行出發日期有所不同，參加者宜留意航班出發日期及時間。

免費機票｜包7kg手提及20kg托運行李

機票包括每程一件7公斤手提行李及一件20公斤託運行李額，並適用於2025年6月1日至9月30日期間從香港出發的來回航班，每程停留日數最多7天。更多詳情按

點擊圖片放大
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免費機票｜優惠詳情

活動日期：2025年5月28至30日、6月3日至4日（為期共5日）

活動時間：中午12:00開始 - 送完即止

旅遊出發日期：2025年6月1日至9月30日（從香港出發）

行李額度：一件7公斤手提行李及一件20公斤託運行李

獎賞機票名額：每條航線每日限定300張（每個名額限買1張）

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